На фестиваль китайских фонарей пустят бесплатно: кто может получить билеты

Фестиваль гигантских китайских фонарей

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Во вторник, 21 января, на Певческом поле пройдет социальный день. Так, на Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей будет бесплатный вход для социально незащищенных категорий – людей с инвалидностью, детей, оставшихся без попечения родителей и для подопечных благотворительных фондов и организаций.

"Мы получили много писем от благотворительных организаций с просьбой предоставить возможность их подопечным бесплатно посетить фестиваль. Знаю, как много радости и положительных эмоций приносят такие мероприятия и детям, и взрослым. Поэтому мы с радостью приглашаем всех отправиться в увлекательное путешествие в волшебную Поднебесную, познакомиться с ее легендами и собственными глазами увидеть красоту скульптур из тысячи разноцветных фонариков", – сообщил организатор фестиваля Денис Погорелко.

Локация работает с наступлением сумерек, с 16.00 до 22.00. Адрес Певческого поля – ул. Лаврская, 33 (м. Арсенальная). Вход для вышеупомянутых категорий и их сопровождающих – бесплатный при наличии удостоверения.

Напомним, в этом году композиции приехали в столицу из Англии, где недавно прошла выставка, и Китая. Собирает и монтирует световые фигуры специально приглашенная китайская команда специалистов. На Певческом поле посетители смогут увидеть более 30 новых гигантских фигур "Легенды Поднебесной": легендарную терракотовую армия и большую китайскую стену, подводный мир, персонажей древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, сады райских птиц, фламинго, панды, гигантские цветы, аллею влюбленных и другие невероятные инсталляции.

Подробнее о том, как проходил фестиваль в прошлом году, смотрите в сюжете:

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