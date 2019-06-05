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На грани безумия

PR
5 июня, 11:03

Сеть ресторанов современной японской кухни "Сушия" запустила очень японскую рекламную кампанию и объявила о репозиционировании бренда

Говорят, классическая HORECA напрочь забыла о креативе, но это не точно. 

Посмотреть хотя бы на первую часть нашумевшей рекламной кампании "Сушия". В соцсетях одни активно обсуждают взрыв неона и неуклюжую игру актеров, других раздражает "слишком доставучая мелодия", но одно можно сказать точно – ролик получился очень аутентичным и вирусным. 

"В основном все рестораны японской кухни отстраивают свою традиционность. Мы решили пойти другим путем, - комментирует маркетинг-директор сети ресторанов (СMO) "Сушия" Дмитрий Демидов, – теперь, "Сушия" становится "порталом в современную Японию. Да, японцы немного странные, излишне эмоциональные и отличаются от нас почти во всем, кроме главного – они очень любят вкусную еду. Поэтому мы решили рассказывать захватывающие истории про 5 базовых вкусов и их борьбу между собой, заодно знакомя аудиторию с современной Японией и ее вкусами. Ведь вкус блюда – это самая важная эмоция которую мы дарим своим гостям". 

Знакомьтесь, главные герои – это 5 вкусов Сушия: Соленый, Сладкая, Кислая, Мистер Горький и Малыш Умами. Кстати, Умами – это вкус, который идеально сочетает в себе четыре базовых вкуса. Изобрели это в Японии, символично, не правда ли?

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Тег ресторан, суши, японская кухня, Сушия

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