Сделать стартовой
27,21
30,59
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Куда пойти

На киевском форуме думали о трансформации Украины

5 июня, 05:07

Реформы в Украине — эффективный ответ и внешнему агрессору, и проблемам в экономике


Реальные изменения во всех отраслях, изменение отношений политиков и общественности, реформирование медицины и правосудия обсудили на форуме "Трансформация Украины". Политики, экономисты, волонтеры уверены, пока Украина еще имеет кредит доверия со стороны Европы, действовать надо вместе и быстро.

Один из участников форума эксперт Евразийского центра Атлантического совета Дэниел Фрид отметил, что реформы в Украине — это эффективная ответ и внешнем агрессору, и проблемам в экономике.

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что нужно сосредоточиться на укреплении общин и привлечении инвестиций.

"Только системные изменения могут привести к реальным позитивным последствиям, которых мы все много лет ожидаем", – отметила политик.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Тимошенко, реформа, Украина, общины, трансформация

Вы сейчас просматриваете новость " На киевском форуме думали о трансформации Украины". Другие Куда пойти смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комитет Рады за закрытыми дверями рассматривал вопросы энергореформы

Вчера, 22:34

Нардепы делали все, чтобы отсрочить старт работы нового рынка электроэнергии

С сентября в Украине стартует реформа художественного образования

30 мая, 08:02

В младших классах художественных школ предлагают отменить преподавание пения и театрального искусства

Реформа энергорынка в Украине — под пристальным вниманием Евросоюза

25 мая, 06:18

Среди европейских государств, которые провели энергореформу, – Италия

Гройсман перечислил реформы, которые надо продолжить и завершить

24 мая, 20:10

По его мнению, большинство изменений – это начало, которое нуждается в усилении

Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Подруга игрока Реала: футболист не меняет белье неделями. Фото

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

Найден человек, испортивший Пугачевой звук на Юбилее

Легендарные актеры, которые ушли из жизни из-за алкоголя

Смерть во время марафона: какова же печальная статистика

Укргазбанк предложил людям высокие ставки по удобному депозиту

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Вчера, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

2 июня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

2 июня, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

2 июня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Мощная шея и стрижка «под мальчика»: Брежнева до «ВИА Гры»

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь