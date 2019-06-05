На киевском форуме думали о трансформации Украины

Реформы в Украине — эффективный ответ и внешнему агрессору, и проблемам в экономике





Реальные изменения во всех отраслях, изменение отношений политиков и общественности, реформирование медицины и правосудия обсудили на форуме "Трансформация Украины". Политики, экономисты, волонтеры уверены, пока Украина еще имеет кредит доверия со стороны Европы, действовать надо вместе и быстро.

Один из участников форума эксперт Евразийского центра Атлантического совета Дэниел Фрид отметил, что реформы в Украине — это эффективная ответ и внешнем агрессору, и проблемам в экономике.

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что нужно сосредоточиться на укреплении общин и привлечении инвестиций.

"Только системные изменения могут привести к реальным позитивным последствиям, которых мы все много лет ожидаем", – отметила политик.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На киевском форуме думали о трансформации Украины". Другие Куда пойти смотрите в блоке "Последние новости"