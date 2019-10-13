Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

На необычном фестивале в Пирогово будут угощать тыквенным медом

13 октября, 00:43

Организаторы мечтают возродить народную любовь к тыкве

Реклама

В Киеве, в музее Пирогово, решили напомнить о пользе и вкусе тыквы – и устроили Первый международный фестиваль #ГарбузFest.

Во многих песнях, отмечают певицы, выступающие на празднике, упоминаются то калина, то ива, а также морковь или пастернак, но не тыква.

Почти нет тыквы и в рационе украинцев. Организаторы Первого международного фестиваль #ГарбузFest мечтают возродить народную любовь к этому овощу.

"Кроме цинка, тыква имеет большое содержание молибдена фосфора", – говорит Сергей Громовой, организатор фестиваля.

Попробовать здоровую пищу, которая делает счастливым, предлагают в одной из палаток.

"Тыквенная запеканка, тыквенная каша и тыквенный компот. Без сахара вообще. Это лучшая комбинация углеводов, жиров, белков и клетчатки", – говорят продавцы.

И полезнее, уверяют любители, тыква – именно для мужчин.

"Обязательно тыквы сажаем каждый год. Чтобы были мужчинами! Надо есть тыквенные семечки, они очень полезные, чтобы сила мужская процветала. Каждый день по горсти надо съедать", – советует Любовь Ситник, певица народного коллектива "Калинова родина".

Между тем, изюминкой фестиваля, по планам организаторов, должен стать тыквенный мед. Обещают угостить уникальным лакомством посетителей в воскресенье, во второй день тыквенного фестиваля.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный пирог с рикоттой, изюмом и апельсином, а также делились рецептом приготовления тыквенных цукатов.

Смотрите видео, как приготовить оригинальный тыквенный суп:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео пирогово тыква гарбуз фестивали

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Форд с крыльями и КрАЗ с двигателем от танка: в Киеве показали ранее не демонстрировавшиеся ретроавтомобили
Форд с крыльями и КрАЗ с двигателем от танка: в Киеве показали ранее не демонстрировавшиеся ретроавтомобилиКуда пойти
Ветераны боевых действий в понедельник пройдут маршем по столице
Ветераны боевых действий в понедельник пройдут маршем по столицеУкраина
В Киеве пройдет
В Киеве пройдет "Тбилисоба на Андреевском"Куда пойти
Выходные в Киеве: куда пойти 12-14 октября
Выходные в Киеве: куда пойти 12-14 октябряКуда пойти
Тайны Кирилловской церкви в Киеве: от сокровищ Мазепы до безответной любви Врубеля
Тайны Кирилловской церкви в Киеве: от сокровищ Мазепы до безответной любви ВрубеляКуда пойти
В центре Киева открыли Латвийский сквер (фото)
В центре Киева открыли Латвийский сквер (фото)Другие новости

Новости партнеров

Loading...