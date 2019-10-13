На необычном фестивале в Пирогово будут угощать тыквенным медом

В Киеве, в музее Пирогово, решили напомнить о пользе и вкусе тыквы – и устроили Первый международный фестиваль #ГарбузFest.
Во многих песнях, отмечают певицы, выступающие на празднике, упоминаются то калина, то ива, а также морковь или пастернак, но не тыква.
Почти нет тыквы и в рационе украинцев. Организаторы Первого международного фестиваль #ГарбузFest мечтают возродить народную любовь к этому овощу.
"Кроме цинка, тыква имеет большое содержание молибдена фосфора", – говорит Сергей Громовой, организатор фестиваля.
Попробовать здоровую пищу, которая делает счастливым, предлагают в одной из палаток.
"Тыквенная запеканка, тыквенная каша и тыквенный компот. Без сахара вообще. Это лучшая комбинация углеводов, жиров, белков и клетчатки", – говорят продавцы.
И полезнее, уверяют любители, тыква – именно для мужчин.
"Обязательно тыквы сажаем каждый год. Чтобы были мужчинами! Надо есть тыквенные семечки, они очень полезные, чтобы сила мужская процветала. Каждый день по горсти надо съедать", – советует Любовь Ситник, певица народного коллектива "Калинова родина".
Между тем, изюминкой фестиваля, по планам организаторов, должен стать тыквенный мед. Обещают угостить уникальным лакомством посетителей в воскресенье, во второй день тыквенного фестиваля.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный пирог с рикоттой, изюмом и апельсином, а также делились рецептом приготовления тыквенных цукатов.
Смотрите видео, как приготовить оригинальный тыквенный суп:
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