На Софийской площади в Киеве заработала Рождественская ярмарка

В будние дни посетить ярмарку можно с 12:00 до 21:00

Уже совсем скоро, 19 декабря, на Софийской площади в Киеве откроется Главная елка страны. А уже в субботу, 14 декабря, на этой же площади начала свою работу новогодняя ярмарка.

Ярмарка будет работать ежедневно, причем по выходным даже на три часа дольше обычного. Об этом сообщает Folk Ukraine.

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В будние дни посетить ярмарку можно с 12:00 до 21:00. В выходные же дни отправиться на Софийскую площадь за подарками можно будет уже в 10:00, а задержаться можно будет до 22:00.

Напомним, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится с 14 декабря по 19 января. Праздничное зажигание елок для киевлян и гостей города традиционно состоится 19 декабря в 19:00, в День святого Николая.

А о том, как на Софийской площади в центре Киева проходил монтаж главной елки страны и новогоднего городка вокруг нее – смотрите в сюжете "Сегодня":

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