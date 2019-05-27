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Начни лето с "Місто Квітів" на фестивале "Летний разогрев. Семья и спорт"

PR
27 мая, 11:15

Команда паркового квартала "Місто Квітів" проведет семейный фестиваль

1 июня ко Дню защиты детей и началу летнего сезона команда паркового квартала "Місто Квітів" проведет семейный фестиваль "Летний разогрев. Семья и спорт", насыщенный спортом и развлечениями! Кроме того, будет разыгран сертификат на 5000 грн на покупки в спортивном магазине для всей семьи.

Что вас ждет:

• Мастер-класс и автограф-сессия с настоящими мастерами спорта международного класса по боксу при поддержке Федерации бокса Украины! К нам приедут Евгений Барабанов, многократный чемпион Украины и призер чемпионата Европы, и Анна Лысенко, многократная чемпионка и призер национальных чемпионатов и победительница многих международных турниров.

• Зона тренировок для взрослых! Сессию табаты, коротких интенсивных тренировок, для вас проведет бронзовый призер чемпионата Украины по CrossFit, кандидат в мастера спорта по боксу и специалист по работе с детьми – Александр Сиряк.

• "Веселые старты" для малышей – перетягивание каната, эстафетный лабиринт, бег в мешках, конкурсы на смекалку!

• Чемпионат по настольному теннису за звание короля и королевы "Міста Квітів".

• Тренировку по футболу для всех желающих проведут Александр Стецюк – бывший игрок Профессиональной футбольной лиги Украины по футболу, игрок сборной Украины по футзалу, а также Юрий Куценко – участник и призер различных международных турниров по футболу.

• Крутая фотозона – отмечайте на ваших фото @mistokvitiv, ставьте хэштег літнійрозігрів и самые яркие летние фотографии опубликуем в нашем профиле в Instagram!

• Фуд-корт с вкусными снеками и бесплатной сладкой ватой для детей. А также много сюрпризов и подарков от партнеров фестиваля!

Мы подогрели ваш интерес? Тогда 1 июня ждем вас в спортивной форме и удобной обуви в парковом квартале "Місто Квітів"!

Когда: 1 июня, с 12:00 до 15:00

Где: улица Тираспольская, 60

Вход свободный!

Регистрация по ссылке: http://bit.ly/2HymRzL

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Тег фестиваль, день защиты детей, Місто Квітів

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