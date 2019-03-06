Новая жизнь Художественного музея в Киеве: как меняют уникальное здание

Реставрируют химер и львов Городецкого, а летом вернут исторический фасад, частично утраченный в ХХ веке

Фото: Виталий Лазебник

Новая жизнь Художественного музея в Киеве: как меняют уникальное здание Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/eca/3eb/5c7eca3eb0cb4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/eca/3eb/5c7eca3eb0cb4.jpg 2019-03-06T07:14:00+02:00 Куда пойти Реставрируют химер и львов Городецкого, а летом вернут исторический фасад, частично утраченный в ХХ веке

В здании Художественного музея Украины на ул. Грушевского завершилась первая очередь реставрации. "Сегодня" посетила сокровищницу украинского искусства и узнала, что там изменилось и что еще будут реставрировать в здании.

Музей. Здесь все пропитано духом высокого искусства и старины. Фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Первое, что бросилось в глаза, это новые входные двери, которые очень похожи на те, что простояли здесь больше 100 лет. Старые после реставрации сняли и отправили в фонды. А в новые поставили все оригинальные детали со старой конструкции — массивные дверные ручки и бронзовые пасти львов. В одну из ручек поместили даже записку для потомков с именами реставраторов, точно такую же оставили строители здания более 100 лет назад.

Холл. Парадный вход выглядит так, как его задумали 100 лет назад. Фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Кардинально изменился вестибюль и аванзал музея (в нем планируют обустроить кафе и сувенирный киоск). Ему попытались придать вид, который задумали зодчие в конце ХIХ века. При ремонте вестибюля использовали светло-серые тона, а также краску цвета "линии горизонта между небом и землей". Был отполирован старинный мрамор в фойе и на лестнице, ведущей на второй этаж.

Оформление в "небесных" цветах. Фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

В помещении довольно прохладно. Как пояснили нам в музее, это связано с тем, что коммуникации музея устаревшие — их ремонт запланирован после проведения реставрации всего здания. Узнать историю каждого экспоната музея поможет аудиогид, озвученный украинскими звездами Ольгой Сумской, Тиной Кароль, Олегом Скрипкой. Стоит он 60 грн.

ЭКСПОНАТЫ. На выставке представлены кресты из драгметаллов. Один из них — подарок Иерусалимского патриарха Феофана ІІ, приезжавшего в Украину в 1620 году. Большие кресты Петра Могилы и гетмана Сагайдачного изготовлены из драгметаллов.

Кресты Феофана ІІ и Петра Могилы. Фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Поражает своей детализацией мощаница (гроб с частичками мощей православных святых), обитая серебряными пластинами с видами Киева.

Гроб для мощей. На серебряных пластинах Киев начала XVIII века. Фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Впервые посетители могут увидеть и уникальную икону Богоматери XVII века (перенесенную из Вышгорода).

Уникальная икона Богоматери. Фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Жемчужина музея — византийская резная икона ХІІ века "Святой Георгий с житием". Она была обнаружена искусствоведами в Мариупольском музее, ее там использовали как часть пола. Кстати, среди тех, кто нашел икону, была мама писателя Леся Подервянского, Лада Миляеева.

Резная икона XIІ века. Фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

ПЛАНЫ. По условиям Минкульта, памятник архитектуры реставрируют, сохраняя все элементы. Реставрация музея началась в прошлом году и продлится три года. В прошлом году на эти цели выделили из госбюджета 10 млн грн, столько же планируют потратить и в этом году.

Отреставрируют львов на входе и скульптурную группу "Торжество искусства" на фронтоне музея и грифонов на крыше. Вернут первоначальные цвета стенам фасада (терракотовый) и серый колоннам. Из-за этого в июле — августе музей будет закрыт. После этих работ реставраторы возьмутся за крутые ступени на входе. Сейчас рабочие ремонтируют крышу музея.

На Грушевского. В этом году отремонтируют крышу, восстановят львов и скульпутуры на фронтоне. Фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

На некоторые выставочные и научные проекты средства предоставляют меценаты. Как, например, на проект "Явление" о Братском монастыре на Подоле, который готовили 10 лет. За это меценатов в музее уважительно называют "львами", по аналогии со скульптурами-символами музея, которые охраняют его вход.

Музей, которому уже 121 год

Здание музея было построено в 1899 году. Спроектировал его в стиле неоклассицизма московский архитектор Петр Бойцов, но от реализации проекта отказался, поскольку не имел лицензии на контроль за строительством, обязательной в то время для архитекторов. Тогда за дом взялся знаменитый Владислав Городецкий, придав ему облик античного храма и создав там мифический мир из грифонов, львов и различных античных сюжетов. Помог ему в этом итальянский скульптор Элио Саля. Это первая совместная работа двух мастеров, положившая начало созданию серии самых известных зданий Киева, таких как Дом с химерами, караимская кенаса и Николаевский костел.

Изначально музей именовался Городским музеем антиквариата и искусств. Его официальное открытие и освящение состоялись 23 декабря 1904 года, и ему присвоили имя тогдашнего императора Николая ІІ. К его созданию приложили усилия знаменитые украинские меценатские династии Терещенко и Ханенко, которые помогли не только деньгами, но и передали в хранилища музея огромное количество ценных экспонатов.

Здание является старейшим городским музеем. Несмотря на войны и революции, его назначение никогда не менялось, а на основе его коллекций созданы некоторые киевские музеи — Нацмузей истории, музей Шевченко и другие. В музее 44 тысяч экспонатов, но показывают лишь их малую часть из-за нехватки выставочных помещений.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.