Новогодний фудкорт: сколько стоит еда и напитки на Софийской и Контрактовой площадях

Люди выстраиваются в очередь за чебуреками, а глинтвейна предлагают более 10 видов

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве стартовал сезон новогодних праздников. В центре города уже горят гирлянды на главных елках, а на праздничных локациях открылись все точки, в том числе – на фудкортах. Уличные ресторанчики и кафе полностью готовы угощать всех, кто выбрался на прогулку в новогодние городки на Софийской и Контрактовой площадях. Продавцы активно расхваливают еду и ароматный глинтвейн, приглашая всех, кто проголодался, попробовать их блюда. Сайт "Сегодня" выяснил, во сколько обойдется перекусить на основных новогодних локациях, и чем там кормят.

Софийская площадь: от мяса на гриле до необычных орешков

Здесь готовить начинают с утра, так что к полудню городок окутан запахом жаренных колбасок и горячего вина со специями. Глинтвейн, как и в прошлом году – главный и наиболее распространенный напиток на празднике. Его здесь – несколько видов: от классического красного (55-80 грн) до авторских версий – например, из белого вина с добавлением коньяка или виски (100-130 грн). Цена также зависит от размера порции – 250 или 350 мл. Хотя, на некоторых точках можно встретить предложения на 300 и 400 мл.

Есть и безалкогольный глинтвейн. "Он тоже горячий и вкусный, его берут детям, трезвенникам, и тем, кто за рулем", – рассказали нам на одной из торговых точек. Также на Софийской есть горячее пиво (50-65 грн за 250 мл) и множество видов фруктовых чаев со специями (30-50 грн).

Набор блюд – в целом, традиционный: шашлыки (60-80 грн за 100 грамм), овощи гриль (40-50 грн), картошка (25-50 грн), плов и бограч (60 грн за порцию), хачапури (60-80 грн). Также есть лаваш-роллы (40-90 грн, в зависимости от начинки) и хот-доги (50 гр). Среди самых популярных – бургеры (89-150 грн) и чебуреки (40-70 грн), на некоторых точках за ними даже выстраивается очередь. Есть и легкий перекус: бельгийские вафли (50 грн) и орехи разных видов (40-80 грн).

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Контрактовая площадь: авторский глинтвейн и европейское лакомство

Цены на фудкорте Контрактовой площади – как обычно, чуть ниже, чем на Софийской. Стоимость глинтвейна стартует от 49 грн, а безалкогольный и того дешевле – от 40 грн. Также здесь есть точка с авторскими глинтвейнами. Они дороже: 80-130 грн за порцию. Нашелся и крепкий алкоголь – домашние наливки предлагают по 30-55 грн. Травяные и фруктовые чаи со специями обойдутся в 40-60 грн, пунш и "какао для взрослых" – по 80 грн.

Меню в уличных ресторанчиках – шашлыки (65-85 грн), блинчики (30-100 грн, в зависимости от начинки), жареные колбаски (40-60 грн), овощи гриль (45-60 грн), плов (70 грн), лаваш-ролы (40-80 грн).

Также здесь можно найти традиционное для европейских новогодних ярмарок лакомство – яблоко в карамели (50 грн). "Оно внутри сырое, сверху – карамель и орешки, или шоколад. Берите, очень вкусно! У нас покупают его детям, но и взрослым нравятся", – рассказали нам продавцы.

Парк Шевченко: кофе с каштанами и цены на еду, как в ресторанах

Еще один небольшой фудкорт есть на праздничной локации в парке Шевченко. Здесь часто гуляют с малышами, так что выбор безалкогольных напитков – довольно обширный: ягодные чаи (от 20 грн), масала (от 30 грн), и особенная "фишка" – латте по-киевски с жареным каштаном (35 грн).

Стоимость еды очень зависит от точки продажи. К примеру, если в одном мини-ресторане блины стоят 100-250 грн, то в соседнем – 27 грн. Правда, они в два раза меньше и жарятся не при вас. В большинстве точек цены – как в ресторанах: шашлык обойдется в 150-180 грн за 100 грамм, порция картошки – 30-50 грн, овощи гриль – 24-30 грн. Зато глинтвейн относительно недорогой – 50-60 грн за порцию.

Напомним, ранее "Сегодня писали", что День Святого Николая (19 декабря) вскоре откроет сезон зимних праздников. Сайт "Сегодня" подготовил гид по резиденциям Святого Николая в Киеве и выяснил, сколько будет стоить визит малыша к волшебнику.

Также сообщалось, что 19 декабря вместе с главной елкой на Софийской площади торжественно включат гирлянды и на новогодних елочках во всех районах столицы. По данным КГГА, на общедоступных праздничных локациях запланировано немало зимних развлечений и культурных событий. В каждом из районов – своя программа.

А как выглядит главная елка страны в праздничных огнях – смотрите в сюжете "Сегодня":

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