Новый год в Киеве: где искать главные елки районов (расписание праздников)

Елочки засветятся 19 декабря, а возле них взрослых и детей ждет веселье и конкурсы

Фото: КГГА

19 декабря, в День Святого Николая, вместе с главной елкой на Софийской площади торжественно включат гирлянды и на новогодних елочках во всех районах столицы. По данным КГГА, на общедоступных праздничных локациях запланировано немало зимних развлечений и культурных событий. В каждом из районов – своя программа.

Голосеевский район

Театрализованное действо зажжения главной районной елки "Новогодняя звезда сияет – в Голосеево нас собирает" традиционно состоится в Голосеевском парке культуры и отдыха им. М. Рыльского 19 декабря в 17:00.

Перед началом программы для самых маленьких жителей района устроят праздник "Голосеевская зима – веселее нет!" с конкурсами, развлечениями, с участием сказочных героев и показом новогодних мультфильмов. Она начнется в 16:30 парадом помощников Святого Николая.

Дарницкий район

Здесь засияют сразу две праздничные елки. Первую из них зажгут 19 декабря в 19:00 в Парке имени воинов-интернационалистов на улице Вербицкого. В это время покажут театрализованную сказку "Новогодняя феерия", а также праздничное представление театра "Колоритмы".

На следующий день, 20 декабря в 18:00 засияет елка на площади возле Дворца культуры "Дарница" и состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов.

Кроме того, 20 декабря в 14:00 в Дарницкой РГА традиционно откроют "Гостиную Святого Николая" для детей льготных категорий, где они смогут рассказать стишок, написать письмо с пожеланиями и нарисовать рисунок Святому Николаю, также сделать памятное фото.

Отмечать новогодние праздники в районе завершат 19 января, в день Крещения Господня, в региональном ландшафтном парке "Партизанская слава".

Деснянский район

Калейдоскоп ярких мероприятий откроет новогодний хит-парад звезд, который состоится на празднике возле елки 19 декабря с 16:00 до 19:00 на ул. Маяковского, 29 возде здания Деснянской РГА, а также с 15:00 до 16:30 на площади у кинотеатра "Киото" на ул. Милютенко, 19.

Во время праздника – детские игры и конкурсы с подарками от Святого Николая, других сказочных героев, концертная программа с участием народных и детских коллективов. Специальный гость праздника – украинский певец Виктор Павлик.

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Днепровский район

Праздник зажжения главной новогодней елки начнется 19 декабря в 16:00 в Парке культуры и отдыха "Победа" на бульваре Перова, 2.

Кроме того, с 19 декабря до 10 января на базе Станции юных техников (ул. Кибальчича, 12-А) состоится открытая районная выставка -конкурс новогодне-рождественских композиций "Елка New Style".

Также 19 декабря (10.30-12.00) в Центре культуры и искусств Днепровского района (ул. Алма-Атинская, 109) пройдет спектакль "Новогодняя сказка" театра украинской традиции "Зеркало".

Оболонский район

С 19 до 29 декабря здесь будет работать Резиденция Святого Николая – в помещении РГА (ул. Маршала Тимошенко, 16, 1-й этаж). 19 декабря в 16:00 на площадке у РГА пройдет праздник новогодней елки "На счастье, на добро, на Новый год".

Печерский район

19 декабря в 17:30 возле Арки дружбы народов торжественно зажгут главную новогоднюю елку Печерского района – со спецэффектами и культурно-художественной программой "Новогодний калейдоскоп".

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Праздничное мероприятие состоится в рамках праздничного мультимедийного площадки "Рождественская арка" в Центральном парке культуры и отдыха, где каждый посетитель сможет найти развлечение на свой вкус: вкусную еду и напитки, аттракционы, фотозоны, музыку и теплые геосферы.

Нынешней концепцией новогоднего мероприятия района является сказки народов мира. Гостей мероприятия ждет культурно-художественное действо с различными конкурсами и концертной программой. А для самых маленьких гостей праздника подготовили интересные развлечения с играми и аниматорами. Дети льготных категорий смогут бесплатно покататься на снежной горке.

Подольский район

19 декабря на Контрактовой площади в новогоднем городке зажгут праздничную елку, украшенную по мотивам опишнянского гончарного искусства.

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Также в День Святого Николая в сквере на ул. Василия Порика, 9 состоится новогодняя сказка на Подоле.

Святошинский район

Центральную елку зажгут 19 декабря в 16:00 в парке "Интернациональный" (пр. Леся Курбаса, 10-Ж). В этом году актеры театра-студии "Колоритмы" подготовили для святошинських детей театрализованное новогодне-рождественское действо с развлечениями и праздничной магией.

До 30 декабря Центр культуры "Святошин" (пр. Победы, 112) будет проводить детские новогодние и рождественские мюзиклы в рамках общественного проекта "Сказочный мир детских грез".

19 декабря в 16:00 Киевская детская школа искусств (ул. Феодоры Пушиной, 6) начнет для детей новогодний концерт "Святой Николай в гости пожалуй", а в Киевской детской художественной школе № 5 до 15 января проходит выставка-конкурс творческих работ учащихся 1- 2 классов "Сказочная зима".

Соломенский район

В парке имени Н. Островского 19 декабря в 16:00 состоится главное районное действо – зажжения новогодней елки, праздничный концерт, развлечения для детей. В

В рамках программы "Праздники и традиции украинского народа" в 16:00 в Центре детского и юношеского творчества (ул. Героев Севастополя, 35) начнется концертно-познавательная программа "Ой, кто Николая любит".

Шевченковский район

Новогодняя праздничная программа "Сказочные новогодние чудеса" стартует 19 декабря в 16:00 в парке имени Тараса Шевченко.

19 декабря можно будет посетить выставку творческих работ "Традиции украинского Рождества" в Национальном музее литературы Украины (ул. Б. Хмельницкого, 11).

Напомним, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится с 14 декабря по 19 января. Праздничное зажигание елок для киевлян и гостей города традиционно состоится 19 декабря в 19:00, в День святого Николая.

В субботу, 14 декабря, на Софийской и Контрактовой площадях начала свою работу новогодняя ярмарка.

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