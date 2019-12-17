Новый год в Киеве: в городке на Подоле пока работает не все

Большую горку обещают закончить в ближайшие дни, а резиденция Святого Николая еще закрыта

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

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В Киеве 14 декабря открылись основные новогодние локации – праздничные городки на Софийской и Контрактовой площадях. Между тем, на Контрактовой площади собирать конструкции продолжают и после открытия. Так, большая горка, с которой можно будет покататься на специальном "бублике", пока еще не готова принимать гостей праздника.

"Планируем собрать за сегодня, завтра уже может заработать", – рассказали нам рабочие днем 17 декабря.

Фото: Сегодня

Также пока не работает резиденция Святого Николая. Дверь в домик закрыта, а елочки, установленные возле нее, еще не наряжены. По словам сотрудников городка, навестить Чудотворца можно будет с 19 декабря – когда засветится главная елка Подола.

Фото: Сегодня

Также продолжаются работы на сцене. С нее уже звучит музыка, но в средине стоит странный домик, напоминающий потрепанный ларек.

Фото: Сегодня

Между тем, фудкорт уже работает на полную силу. Над площадью развевается приятный аромат глинтвейна.

Фото: Сегодня

Также можно покататься на катке. Утром и днем здесь немноголюдно, а цены приятно радуют: при наличии своих коньков в будни можно покататься бесплатно. Также работает платный прокат коньков.

Фото: Сегодня

Еще на Контрактовой появился аттракцион для взрослых. Днем он не работает, а вечером катает любителей острых ощущений в свете гирлянд.

Напомним, 19 декабря, в День Святого Николая, вместе с главной елкой на Софийской площади торжественно включат гирлянды и на новогодних елочках во всех районах столицы. По данным КГГА, на общедоступных праздничных локациях запланировано немало зимних развлечений и культурных событий. В каждом из районов – своя программа.

А как выглядит резиденция Святого Николая во Львове – смотрите в сюжете "Сегодня":

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