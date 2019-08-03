Где можно отдохнуть от городской суеты и поплавать в чистой воде

Фото: trukhanov-ostrov.com.ua

Платные пляжи и открытые бассейны в Киеве: цены и особенности Мила Князьская-Ханова https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD 2019-08-03T10:14:00+03:00 Куда пойти Где можно отдохнуть от городской суеты и поплавать в чистой воде

В Киеве – разгар летнего сезона. Пляжи города переполнены отдыхающими, однако плавать в речной воде сейчас небезопасно: Днепр из-за знойной погоды "зацвел", к тому же в воде обнаружили кишечную палочку. Так что купаться в нем пока не рекомендуется. Между тем, в городе есть немало платных зон отдыха, где можно поплавать в бассейнах с чистой водой. Журналисты "Сегодня" выяснили, во сколько обойдется отдых на платных пляжах, и что они предлагают отдыхающим для комфортного отдыха.

Olmeca Plage (Гидропарк, Долобецкий остров)

Фото: nasha-karta.ua

Один из первых платных пляжей в Киеве считается престижным местом для отдыха у воды. Здесь есть и 25-метровый бассейн с чистой водой, и возможность, при желании, поплавать в реке или понежится под солнцем на пляже с чистым песком, шезлонгами и мягкими матрацами.

Также на платном пляже есть четыре волейбольных поля, столы для пинг-понга и тренажеры. А самых маленьких гостей ждет площадка с качелями, горкой и батутом. В зоне отдыха работают бары, ресторан и кальянная. По вечерам – вечеринки и развлекательная программа.

Вход на пляж – бесплатный, аренда шезлонга обойдется в 500 грн. Также можно арендовать бунгало за 5000-8000 грн депозита на меню, в зависимости от дня недели. Пользование бассейном – платное: 150 грн с человека.

Пляж работает с 9:00-23:00 в будни, и 9:00-03:00 в выходные.

Bora Bora Beach Club (Гидропарк, пляж "Молодежный")

Фото: boraborabeachclub.com.ua

На пляже Bora Bora есть два больших бассейна, выход к реке на нижней террасе и множество шезлонгов. А для больших компаний найдется место на больших топчанах или в бунгало. Любителей активного отдыха порадуют водные аттракционы и веселые вечеринки с дискотеками, которые проходят в вечернее время. Есть бар, ресторан и кальянная.

Вход – бесплатный, стоимость аренды топчанов, шезлонгов и бунгало зависит от дня недели. Так, шезлонг у воды обойдется в 150-250 грн, бунгало или большой топчан для компании – 600-1000 грн. Однако, если отдыхающих на этом объекте более четырех – попросят доплатить по 100 грн за каждого.

Время работы – ежедневно с 10 до 22.

Маячок (Жуков остров, ул. Лютнева, 58-а)

Фото: mbc.kiev.ua

Клубный пляж предоставляет каждому гостю отдельный лежак, большой солнечный зонт и пляжные развлечения – от футбола и волейбола до акробатического батута. Все это включено в стоимость входа на территорию.

На пляже работает детская площадка, дети до 13 лет отдыхают бесплатно без предоставления места. Взрослые могут отдохнуть на просторных террасах, в навесах-бунгало, крытых беседках или в гамаках, которые находятся в тени. Также работает ресторан.

Вход в пляжный клуб – 100-200 грн за место на пластиковом лежаке и 200-300 грн за деревянный лежак. Стоимость зависит от дня недели.

Пляж открыт ежедневно с 10:30 до 22:00.

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Сандали (Труханов остров, Парковая дорога, 3)

Фото: sandali.in.ua

Пляжный комплекс на Трухановом острове имеет выход к реке, огромный бассейн с шезлонгами, ресторан, домики для компаний и отдельную детская зона. Также есть волейбольное поле и кальянная. А по вечерам в танцевальной зоне проходят зажигательные вечеринки.

Вход – свободный, арена шезлонга на пляже – 150-200 гривен, шезлонга возле бассейна – 200-250 грн.

Время работы – ежедневно с 9:00 до 23:00.

Днепровская Ривьера (Жуков остров, ул. Лютневая, 58К)

Фото: facebook.com/DneprovskayaRivera

Место известно, прежде всего, как панорамный ресторан, однако здесь работает и пляжная зона с двумя бассейнами, лежаками и беседками-бунгало. Также есть выход к реке, прокат водных мотоциклов и катамаранов, водные аттракционы и детская зона с батутом и лабиринтом.

Вход – свободный, прокат шезлонга на пляже – 250-300 грн, возле бассейна – 350-400 грн. Аренда более комфортабельной "раковины" обойдется в 700-800 грн, а бунгало – 800-1000 грн.

Время работы – ежедневно с 10:00 до 23:00.

PIRS 39 (ВДНГ, проспект Глушкова, 1)

Фото: facebook.com/pirs39

Пляжную зону открыли несколько лет назад в непосредственной близости к городской инфраструктуре. Так, на ВДНГ можно отдохнуть возле 25-метрового бассейна с шезлонгами, зонтами и волейбольной площадкой, также работает бар. А для самых маленьких пляжников есть отдельный бассейн с горкой.

Стоимость входа зависит от дня недели: для взрослых – 80-140 грн, для детей – 40-70 грн. Аренда шатра для компании обойдется в 600 грн.

Время работы – с 9:00 до 20:00

Sky Family Park (ул.Ватутина, 2)

Фото: facebook.com/skyfamilypark

Огромная зона отдыха знаменита как концертная площадка под открытым небом и место для проведения шумных вечеринок. Однако, здесь есть и свой пляж у бассейна – одного из крупнейших в столице. Его площадь составляет 1500 квадратных метров! А значит – места хватит для всех.

Также на территории есть множество батутов, волейбольное поле, кальянная и фуд-корт.

Стоимость посещения парка зависит от дня недели. Так, входной билет обойдется в 50-70 грн, для детей до 10 лет – бесплатно. Во время проведения концертов и фестивалей стоимость меняется.

Посещение бассейна оплачивается отдельно, билет сюда обойдется в 150-200 грн. Аренда шезлонга или кресла-мешка – 100 грн, отдельной лаундж-зоны для компании – 1500 грн.

Время работы: с 10:00 до 22:00, в выходные – до 23:00.

City Beach Club (ул. Антоновича, 176)

Фото: citybeach.kiev.ua

У этого платного пляжа – довольно необычное расположение: он находится на крыше торгового центра. Большой бассейн с соленой водой оборудован шезлонгами, зонтами и развлечениями на воде. Также здесь работают несколько баров и ресторанов, а по вечерам проходят вечеринки и концерты с кинопоказами.

Вход – свободный, за аренду шезлонга нужно заплатить 350-450 грн. Большой топчан-кровать на троих обойдется в 900-1200 грн, а бунгало – 1200-1600 грн.

Время работы – ежедневно с 09:00 до 00:00.

База отдыха "Труханов" (Труханов остров, ул. Парковая дорога 12)

Фото: trukhanov-ostrov.com.ua

Комплекс "Труханов" предлагает отдохнуть с видом на Матвеевский залив. На территории комплекса – два бассейна с чистой водой и водной горкой, шезлонги, площадка для пляжного волейбола и бадминтона, столы для пинг-понга и теннисные корты. Также есть сауна, бар и ресторан.

Вход – 200-300 грн для взрослых, 100-150 грн для детей 7-13 лет и бесплатно – для малышей до 6 лет. В стоимость входит пользование шезлонгом, бассейнами, раздевалкой с инидивидуальным шкафчиком. После 17:00 действует 50% скидка на вход.

Время работы – 10:00-20:00.

Ранее в Киеве появилось два новых коммунальных пляжа — "Галерный" в Голосеевском районе столицы и "Троещина" в Деснянском. Но киевляне уже высмеяли, некоторые недочеты коммунальщиков. Журналисты "Сегодня" побывали в новых зонах отдыха и увидели недостатки.

Как сообщалось, сейчас популярные зоны отдыха на берегах Днепра напоминают южные курорты: понежится на солнце в песке у воды выбираются сотни горожан. На столичных пляжах – довольно многолюднокак в будние, так и в выходные дни. Журналисты "Сегодня" прошлись по коммунальным пляжам Киева, чтобы проверить, что изменилось с прошлого сезона и выяснить, есть ли все необходимое для полноценного и безопасного отдыха на воде.

Тем временем, жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.

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