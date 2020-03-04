Празднование 8 марта в Киеве: где пройдут концерты и спектакли

Праздновать будут с 5 по 9 марта

По случаю 8 марта в Киеве состоятся праздничные мероприятия, которые продлятся 5 дней. Празднование начнется театральными премьерами и музыкальными концертами уже 5 марта и продлится до 9 марта, сообщили в Департаменте культуры КГГА.

"Весна всегда отличается многообразием и большим количеством мероприятий, а 8 марта каждого года является особенным. Мы подготовили ряд ярких событий, чтобы каждый киевлянин смог выбрать что-то по душе и успеть приобрести билеты на премьеру или концерт. Мы искренне поздравляем с наступающим праздником и радостью приглашаем праздновать вместе", – поздравила киевлян директор Департамента культуры Диана Попова.

5 марта

Концерт Киевского академического муниципального духового оркестра в Днепровской районной государственной администрации (бульвар Труда 1/1) в 12:00

Концерт квартета солистов Impressio капеллы им. Ревуцкого и Анны Зарецкой состоится в Арт-центре Козловского (Крещатик, 50-А) в 19:00.

6 марта

Премьера музыкальной сказки "Маленький принц" в Киевском муниципальном академическом театре оперы и балета для детей и юношества (Межигорская, 2) в 19:00

Концерт "Тебе, любимой" в Киевском национальном академическом театре оперетты (Большая Васильковская, 53/3) в 19:00

Премьера спектакля "VIÑO" (Алкоголь) от белорусского режиссера Евгения Корняга в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра (Броварской проспект, 25) в 19:00

7 марта

Премьера гала-концерта "Любовь есть" в Киевском академическом театре оперы и балета для детей и юношества (Межигорская, 2) в 19:00

Концерт "Благовест" в Шоколадном доме (улица Шелковичная, 17/2) в 18:00

Концерт "Тебе, любимой" в Киевском национальном академическом театре оперетты (Большая Васильковская, 53/3) в 19:00

В тренде Под Киевом мужчина подстрелил полицейского: подробности

Премьера спектакля "VIÑO" (Алкоголь) от белорусского режиссера Евгения Корняга в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра (Броварской проспект, 25) в 19:00

Праздничный концерт к дню 8 марта в Цыганскому академическом музыкально-драматическом театре "Романс" (проспект Победы, 40) в 19:00

8 марта

Премьерный показ спектакля "Она жила в Париже" (по пьесе И. Горовица "Моя пожилая дама") на камерной сцене Киевского национального академического Молодого театра (Прорезная, 17) в 19:00

Спектакль "Je t'aime/Я люблю. Французский шансон + поэзия" в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках (Липская, 15/17) в 19:00

Спектакль "Одесса. Безумная любовь" в Киевском академическом театре "Колесо" (Ангдреевский спуск, 8) в 19:00.

9 марта

Моноспектакль от театра Рortraittheater (Вена, Австрия) "Кюри_Мейтнер_Ламар_неделимые" в Каминном зале Киевского академического театра "Колесо" (Андреевский спуск, 8) в 19:00. Событие пройдет в рамках Австрийского культурного форума и HeForShe Art Week 2020.

Кстати, в 2020 году официальный праздничный день 8 марта приходится на воскресенье. Так что выходной день автоматически переносится на следующий за ним понедельник, 9 марта. Это значит, что украинцы в нынешнем году получат длинные выходные и смогут отдохнуть три дня подряд – с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта.

Тем временем, журналисты "Сегодня" выяснили, во сколько обойдется букет тюльпанов к празднику. Подробности – в нашем сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама