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Прогулка по Киеву: какие места в городе посвящены героям Крут

Сегодня, 14:01

Молодых героев сегодня называют «первыми киборгами», им посвящены аллеи и парки

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Прогулка по Киеву: какие места в городе посвящены героям Крут //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/435/089/5c5435089af98.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/435/089/5c5435089af98.jpg Куда пойти Молодых героев сегодня называют «первыми киборгами», им посвящены аллеи и парки

В Киеве 29 января почтили память молодых людей, отдавших жизни в бою с большевиками под Крутами в 2018 году. Сегодня их называют "первыми киборгами". На центральных улицах столицы состоялось факельное шествие, на Аскольдовой могиле возложили цветы, а на вокзале военные устроили музыкальный флешмоб. И мы предлагаем прогуляться по киевским местам, которые не только раз в году, а ежедневно напоминают нам об этом важном историческом событии.

Фото: Ю.Бойко

В 2001 году в Печерском районе появилась аллея Героев Крут – так был переименован кусочек Днепровского спуска, который извивается причудливой дугой вдоль склонов парка Славы. Над аллеей возвышается пешеходный мостик, с которого открываются прекрасные виды на левый берег. А еще одна особенность этой улицы в том, что на ней нет ни одного жилого здания, и ни одного пронумерованного сооружения.

Памятный знак возле церкви на Аскольдовой могиле

Аллея упирается в мемориальный парк "Аскольдова могила", здесь 101 год назад были похоронены погибшие под Крутами молодые патриоты. Возле церкви Святого Николая в 2012 году был установлен памятный знак в честь Героев Крут – гранитный крест с трезубцем в центре. На нем высечена цитата: "Найбільша любов – життя покласти за друзів". Инициаторами установки памятника были прихожане церкви, а не чиновники, но в последние годы все официальные мероприятия в День памяти Героев Крут проходят именно здесь.

Фото: Ю.Бойко

Память о летчиках, гетмане и апостоле

Есть возле аллеи Героев Крут и несколько других знаковых памятников, посвященных разным событиям и людям, и выполненных в совершенно разных стилях. Все они расположены друг от друга всего в нескольких минутах ходьбы.

Вот у подножия склона возвышается гранитная фигура святого апостола Андрея Первозванного. Монумент был установлен в Андреев день – 13 декабря 2000 года. Согласно летописи, Андрей предрек "рождение" Киева: воздвиг крест на берегах Днепра и напророчил, что на этом месте будет великий град с церквями.

Поднимаемся чуть выше по аллее и делаем еще одну паузу – перед нами знакомое лицо украинского актера Леонида Быкова в образе "Маэстро", знаменитого главного героя фильма "В бой идут одни старики". Бронзовый памятник посвящен погибшим военным летчикам. А на смотровой площадке возле Дворца детей и юношества установлена оригинальная вращающаяся скульптура "Вечный Киев", посвященная гетману Ивану Мазепе. Это шар с рельефными изображениями киевских соборов и церквей, над которым взлетает голубь.

Фото: Ю.Бойко

Крест возле университета

В январе 2018 года, к 100-летию боя под Крутами, на Львовской площади открыли еще один памятный знак в виде небольшого каменного креста. Его установили в рамках проекта "Память нации" напротив Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана. На нем высечен трезубец и две даты: 1918 и 2018. Инициаторы установки памятника поясняли, что именно с этого места отправлялись студенты на Круты.

Фото: Ю.Бойко

Мурал в центре

В январе 2019 года на стене дома №111/113 по улице Большой Васильковской появился огромный мурал под названием "Круты", посвященный героям, боровшимся за независимость Украины. Работыл над "картиной" художник Андрей Пальваль из арт-группы Kailas-V. Создатели поясняют, что одной из особенностей мурала стала иллюзия объема: можно увидеть, что пилоны на картинке немного "выходят" за кадр. Благодаря этому появляется ощущение, что герои как будто выступают из рисунка.

Фото: Ю.Бойко

Напомним, предыдущая наша прогулка также была посвящена борцам за Украину. Мы писали о том, что в городе есть памятная доска Петлюре, мурал Грушевского и крест офицеров УНР.

Кроме того, ранее мы описывали пять мест в Киеве, посвященных Валерию Лобановскому. В ходе прогулки можно найти автограф легендарного тренера и изучить историю стадиона.

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Тег круты, прогулка, герои украины, прогулка по Киеву, Круты 1918

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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