Прогулка по Соломенской площади в Киеве: сквер имени Немцова и "антикоррупционное" здание

Что интересного можно найти на всем известной площади столицы

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Прогулка по Соломенской площади в Киеве: сквер имени Немцова и "антикоррупционное" здание Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/505/8d2/5c95058d27afb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/505/8d2/5c95058d27afb.jpg 2019-03-23T09:16:00+02:00 Куда пойти Что интересного можно найти на всем известной площади столицы

На прошлой неделе в Киеве открыли мемориальную доску в память о погибшем российском политике-оппозиционере Борисе Немцове. "Сегодня" предлагает прогуляться на Соломенке по улице, где недавно появился сквер в его честь, и рассмотреть достопримечательности в окрестностях.

Память об убитом российском политике Борисе Немцове на трех языках

Сквер имени Немцова расположен на пересечении ул. Сурикова и Воздухофлотского проспекта, недалеко от посольства РФ. Имя российского оппозиционера ему присвоили совсем недавно, в ноябре прошлого года. Это небольшой благоустроенный зеленый уголок с лавочками и детской площадкой. Огромную мемориальную доску, сделанную по проекту российских архитекторов, разместили прямо на ступенях при входе в сквер. На ней на трех языках указано, что погибший политик "выступал за демократические преобразования в России, поддерживал независимость и европейский выбор Украины".

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Массивные колонны и выдающийся ученый

Рядом со сквером в начале улицы Сурикова находится примечательное здание с массивными серыми колоннами, облицованными гранитной плиткой и со скромным декором. Табличка при входе указывает, что здесь размещается Национальное антикоррупционное бюро Украины. Впрочем, о работе этого ведомства сегодня говорить не будем.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В этом же здании, с тыльной стороны, находится Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов. Здесь более 40 лет проработал выдающийся специалист в области гидроакустики Юрий Бурау, который дважды удостоился Госпремии СССР. В его честь недавно на фасаде также установили мемориальную доску.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Серая площадь с памятником погибшим правоохранителям

А теперь пройдемся несколько десятков метров до Соломенской площади. Здесь установлен один из самых печальных памятников Киева, посвященный погибшим сотрудникам МВД. В центре площади — фигура скорбящей женщины в платке, у ног которой лежат огромные гроздья рябины.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Впрочем, и вся площадь навевает грусть, особенно в пасмурную погоду — слишком уж здесь много серости. В этом цвете — и сам памятник, и мощение на площади, и стоящее по соседству здание Нацакадемии внутренних дел, построенное в послевоенные годы.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Парк, для которого выбирают новое имя

А теперь перейдем через дорогу и прогуляемся по аллеям небольшого парка, который до сих пор носит имя советского писателя Николая Островского, автора романа "Как закалялась сталь". Ранее здесь был установлен и памятник Островскому, но теперь остался только постамент.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Уже несколько лет в Киеве обсуждают и возможные варианты переименования этой зеленой зоны. К примеру, в 2017-м предлагали "Этнопарк "Вышиванка". В прошлом году ему хотели присвоить имя украинского писателя, общественно-политического деятеля Левка Лукьяненко. А на этой неделе появилась новая петиция на сайте Киеврады с предложением переименовать этот участок в парк имени князей Острожских. Пока ничего из предложенного официально "не прижилось".

Маленькая Церковь и силуэты голубей

В 2007 году парк имени Островского пережил реконструкцию. Тогда здесь обустроили дорожки, установили лавки, урны, отремонтировали входную группу. Но мы ищем несколько интересных объектов. Это Спасо-Преображенский храм — небольшая новенькая церковь, построенная в 2000-х годах. Говорят, на ее сооружение активно жертвовала деньги семья певицы Софии Ротару.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Рядом с храмом есть скромный памятник "Кадетам, суворовцам, военным лицеистам, погибшим на поле брани…". Его украшают силуэты трех парящих голубей.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Ранее мы сообщали, что на пересечении Андреевского спуска и Боричевого тока в Киеве открыли памятник известному актеру и певцу Александру Вертинскому в образе грустного Пьеро.

Также в Киеве 19 марта открыли тринадцатую мини-скульптуру из проекта "Шукай!". На фасаде здания по улице Ярославов Вал, 23 появился бронзовый киевский компьютер. Работу создала из бронзы скульптор Дарья Волк.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.