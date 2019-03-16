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Прогулка возле живописного озера Тельбин: вспоминаем песни рок-звезды и ищем источник со святой водой

Сегодня, 09:30

Возле озера целуемся у железного дерева с сердечками и заходим в красивую церковь

Фото: Григорий Салай
Прогулка возле живописного озера Тельбин: вспоминаем песни рок-звезды и ищем источник со святой водой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b83/c75/5c8b83c75e89d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b83/c75/5c8b83c75e89d.jpg Куда пойти Возле озера целуемся у железного дерева с сердечками и заходим в красивую церковь

В Киеве на Березняках появился новый необычный арт-объект под названием "Место поцелуев". Сегодня предлагаем прогуляться возле красивейшего озера Тельбин и посмотреть не только на эту скульптуру, но и на другие местные достопримечательности.

Новое место для влюбленных парочек

Арт-объект в виде железного дерева с деревянными большими сердечками ищем возле озера со стороны проспекта Тычины (в районе здания под №18).

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Сотрудники КП СЗН Днепровского района установили его всего неделю назад, к 8 Марта. Высота композиции — около 2,5 м, а ширина — 3 м. Ствол украшает надпись "Место поцелуев".

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Мы убедились, сюда действительно подходят влюбленные пары, чтобы поцеловаться и сделать фото на память.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Самая длинная дорожка для пробежек и плавающий домик для лебедей

В нескольких шагах от скульптуры установлен информационный щит с данными о водоеме и о парке: узнаем, что озеро известно еще со времен Средневековья. А до постройки массива Березняки во время наводнений оно даже соединялось с Днепром. Территория парка между улицами Березняковской, Шумского и проспектом Тычины занимает площадь более 12 гектаров.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В парке сейчас уютно и довольно чисто, мусорные урны установлены на каждом шагу. Здесь есть детские и спортивные площадки с тренажерами, а вокруг Тельбина растянулась самая длинная в столице беговая дорожка с современным покрытием протяженностью около двух километров.

Территорию облагораживали несколько лет назад. Тогда сделали дорожки для пешеходов, установили лавочки, высадили деревья. В конце прошлого года на озере появилась еще одна изюминка — коммунальщики смастерили плавучий домик для лебедей и других птиц, чтобы пернатые могли безопасно здесь зимовать.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Посидеть на лавочке под именным деревом и вспомнить Виктора Цоя

Есть возле озера Тельбин и еще одна знаменитая на весь Киев "достопримечательность" — дерево Виктора Цоя. Это большая ива, растущая почти у самой кромки воды, которую сегодня опоясывает деревянная лавочка. Почти 33 года назад, летом 1986-го, возле этой ивы проходили съемки фильма "Конец каникул". Это был первый фильм, где снялись знаменитый рок-музыкант и его группа "Кино".

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Сейчас об этом событии напоминает скромная табличка, установленная на дереве. Так что волноваться, что перепутаешь знаменитую иву с какой-то другой, не стоит.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Присядем на лавочку и просто хотя бы несколько минут наблюдаем, как "над городом плывут облака". Отдохнули? А теперь отправляемся дальше.

Золотые купола и бирюзовые стены

Заглянем и в храмовый комплекс в честь Рождества Христова, расположенный возле парка на ул. Шумского, 3-б. Его золотые купола и стены бирюзового цвета видны издалека. Он довольно молодой, строительство началось только в 1998 году. Говорят, что в начале XVIII века на этом месте тоже стоял храм, но в 1930-х годах он был уничтожен большевиками, как и многие другие культовые сооружения столицы.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Сейчас на территории комплекса находятся несколько церквей, воскресная школа, библиотека и даже столовая для малообеспеченных.

Источник со святой водой и памятник апостолу

Возле храма установлен один из киевских памятников апостолу Андрею Первозванному, который, согласно "Повести временных лет", предрек рождение Киева на холмах на берегах Днепра. Освятили его только в 2016 году. Скульптура высотою в несколько метров установлена на небольшом гранитном постаменте, а рядом с ним лежит открытая книга с той самой знаменитой цитатой-пророчеством из летописи.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

По соседству с памятником есть небольшая часовенка с источником со святой водой. Как указано на табличке, глубина скважины — 270 метров (это пласты юрского периода). Форма и элементы часовни тоже оригинальные. К примеру, краны сделаны в виде львиных голов.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Ранее мы рассказывали о знаменитых зданиях и особняках столицы, вход в которые ограничен. Так, мы побывали в царстве денег – старинном здании Национального банка Украины на улице Институтской, 9.

Также мы разбирались в том, здания каких архитектурных стилей можно найти в Киеве. О красивейших зданиях, украшенных необычной объемной лепниной, скульптурами в виде мистических животных и чудовищ можно прочитать в материале: Изюминки архитектуры в Киеве: ТОП зданий в стиле модерн.

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Тег Киев, озеро, прогулка, тельбин, прогулка по Киеву

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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