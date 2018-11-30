Прогулка зимой: где в Киеве найти новые арт-объекты и необычные скамейки

Сегодня, 10:07

Парк "Победа" претендует на звание самого интересного во всем Киеве

Прогулка зимой: где в Киеве найти новые арт-объекты и необычные скамейки
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Зима и морозная погода – вовсе не повод отказаться от прогулок на свежем воздухе. Сегодня предлагаем побывать в парке "Победа". В последнее время он претендует на звание самого интересного не только в Днепровском районе, но и во всем Киеве.

фото: Григорий Салай

Два в одном: гигантские лавочки и название парка

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Зайдем в парк не через центральный вход, а со стороны пр. Алишера Навои. Даже сейчас, когда на улице холодно, парк продолжают обустраивать. Недавно здесь, возле одного из водоемов, начали устанавливать новые лавочки. Но непростые. Это деревянные, стильные конструкции в виде огромных букв, высотою более 2 метров, которые создают название парка – ПЕРЕМОГА.

Пока готовы только первые четыре буквы-лавочки, но фото на память уже получаются симпатичными. К новогодним праздникам обещают не только доделать всю "надпись", но и подсветить ее яркой иллюминацией.

По соседству, на другой стороне озера, расположена уже известная многим киевлянам достопримечательность парка – "Китайский мостик", под которым течет сухой ручей из камней. В паре метров от него установлен эко-диван – арт-объект для селфи. Но пока он на реконструкции: живой рулонный газон, которым летом был обшит диванчик, меняют на "зимний", искусственный.

Под "Зонтом": мечтать о путешествиях и признаваться в любви

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В этой же части парка три месяца назад установили еще один новый арт-объект под названием "Зонтик". Название, естественно, соответствует внешнему виду. Под шляпкой, вокруг ножки зонта тоже сделали лавочку, и здесь действительно можно спрятаться от дождя или снега. Сотрудники "Киевзеленстроя" надеются, что "Зонтик" станет одним их самых популярных мест для отдыха, встреч, и даже для признаний в любви.

Кстати, говорят, что влюбленные ничего вокруг не замечают. А в этом случае как раз нужно поднять голову вверх. Ведь "спицы" тут тоже оригинальные. На них размещены указатели с расстоянием до разных городов мира – Кракова, Вильнюса, Гродно, Флоренции и других. Так что заодно можно помечтать и о романтических путешествиях.

Пятиметровые "фонтаны": с подсветкой и вьющимися растениями

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Делаем пару десятков шагов – и снова сюрприз. Перед нами три огромные, около 5 метров высотой, железные конструкции. И тоже со скамеечками. Появились они в парке всего несколько недель назад и выглядят, на первый взгляд, немного странно. Но в будущем эти футуристические объекты превратятся в "цветочные фонтаны". Вскоре их подсветят, чтобы создать сказочную атмосферу к новогодним праздникам, а весной засадят вьющимися растениями. Обещают, у отдыхающих будет создаваться впечатление, что это необычные деревья с другой планеты.

Хамелеон, черепашки и уточки

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Вспомним и о старых обитателях парка. При входе со стороны ул. Андрея Малышко уже полтора года живет разноцветный хамелеон – арт-объект, сделанный из шишек. Его создавали к песенному конкурсу Евровидение, и изначально он развлекал гостей возле Международного выставочного центра. Но фанаты конкурса разъехались, и хамелеончика пересилили в более людное место. Компанию ему теперь составляют не только посетители, но и две огромные черепахи, созданные из камней. Кстати, в теплое время года в водоеме на территории парка можно увидеть и настоящих черепашек. А пока там обитают уточки, которые с удовольствием принимают угощения от людей.

Напоминания о войне

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И под конец вернемся немного в прошлое. Парк был обустроен в 1965 году и посвящен победе во Второй мировой войне. Поэтому множество объектов здесь посвящено именно военной тематике. Это и композиция "Мать провожает сына на войну". И скульптура "Люди Победы", посвященная ветеранам, прототипами для которой были реальные герои – летчик, Герой Советского Союза Иван Селифонов и стрелок-радист Анна Коломейцева. На центральной аллее возвышается Курган Бессмертия. Есть здесь также памятники матери-вдове, погибшим пограничникам, а в конце аллеи можно увидеть боевую военную технику.

Ранее мы сообщали, что удивительного можно увидеть на станциях метро Киева. Это и уникальная мозаики, витражи и муралы.

Кроме того, мы писали, где в Киеве находятся самые "журналистские" объекты, узнали тайны "Карандаша" на Сырце и нашли микрофон в парке на Отрадном.
Киев, парк, фонтаны, лавочки, прогулка, зонтик, арт-объект, прогулка по Киеву, скамейки
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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