Прогулки по Киеву: изучаем творчество на Стрелецкой
Проведываем балерину, Лесю Украинку и Анну Ризатдинову, узнаем тайну необычной лошади, заглянем во дворик со скульптурами и ищем новый сквер
На последней сессии Киеврады депутаты создали новый сквер в центре Киева — такой статус присвоили маленькому участку на ул. Стрелецкой. "Сегодня" уже рассказывала об исторических зданиях этой улицы, но сегодня мы предлагаем сюда вернуться снова. В этот раз обратим внимание не на старые дома, а на современные произведения искусства, которые появились здесь за последние несколько лет.
Яркий мурал о событиях 2014 года
Начнем свой маршрут от дома №6 на ул. Стрелецкой. На торцевой стене в 2014 году художники из творческого дуэта Interesni Kazki создали удивительный и наполненный глубоким смыслом мурал "Время перемен".
Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"
Здесь в различных символах отображены события, произошедшие в стране пять лет назад. Присмотритесь внимательнее к деталям: шестирукий казак борется с рогатым змеем с чертами президента РФ, покрышки в огне, бежит обезьяна с автоматом, горящий танк с надписью "На Киев".
Оригинальные скульптуры: Кулиш и лошадка
От мурала делаем несколько шагов во двор, к зданию №19-б по ул. Большой Житомирской, и ищем две уникальные современные скульптуры. Стену украшает необычная лошадь, сделанная из кухонных принадлежностей. А рядом установлен самый неординарный бюст писателя Пантелеймона Кулиша из металла.
Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"
На каменном постаменте — несколько слов о том, кем был этот человек: "мислитель, етнограф, дослідник, мовознавець". Автор обеих идей — Максим Кушнарев, один из основателей историко-культурологического проекта "Оберіг Часу", а реализовали их архитекторы из его группы.
"Цель нашего проекта — оживить историю Украины, восстанавливать пробелы. Издавали трехтомник Пантелеймона Кулиша, и тогда родилась идея монумента в его честь, — рассказал "Сегодня" Максим. — А лошадь — это некий символ, что даже из состояния мусора можно вырваться вперед. Во дворе нашего офиса есть еще две скульптуры из технологического мусора — украинка и робот, читающий книгу. Двор мы открываем для посетителей".
Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"
Спортсменка, изящная балерина и детвора
Идем дальше. На стене дома №12 — еще один известный мурал под названием "Гимнастка". Австралийский художник Финтан Меджи изобразил здесь спортсменку Анну Ризатдинову, выполняющую прыжок, но не в форме, а в обычной домашней одежде. Работа была завершена в 2015 году.
Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"
По соседству с муралом — две известные работы скульптора Константина Скритуцкого. Это мозаика "Счастливое детство" с восьмью портретами малышей.
Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"
Ну и конечно же не забудем проведать любимую балерину. Скульптура появилась на углу ул. Стрелецкой и Стретенской 10 лет назад. Сегодня ее пачка из металлической сетки немного поржавела, на руках заметны морщины-трещины. Но киевляне ее все равно любят. Хотите доказательств? Кто-то подарил балерине симпатичную брошку.
Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"
Лебеди в небе и карусель из машин
Немного дальше по улице ищем еще один настенный стрит-арт рисунок. Дом №20 украшает мурал "Карусель", выполненный в черно-белых тонах. Создал его несколько лет назад польский художник. Но с обычной каруселью изображение не имеет почти ничего общего, нарисованная конструкция состоит из машин.
Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"
Неподалеку есть мурал "Лебеди" с птицами, взмывающими в небо. Чтобы его увидеть, загляните со Стрелецкой в Георгиевский переулок.
Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"
Ландыши и Леся в новом старом сквере
Вот наконец-то мы и добрели до дома №28. Именно рядом с ним находится участок, которому депутаты присвоили статус сквера. Пока он смотрится неприглядно — несколько деревьев, старые лавки. Исправляет ситуацию мурал "Леся Украинка".
Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"
При создании работы художник Гвидо ван Хелтен вдохновлялся стихотворением "Конвалія". Именно эти нежные цветы можем видеть в руках Леси.
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