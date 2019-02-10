Прогулки по Киеву: изучаем творчество на Стрелецкой

Проведываем балерину, Лесю Украинку и Анну Ризатдинову, узнаем тайну необычной лошади, заглянем во дворик со скульптурами и ищем новый сквер

Фото: Анатолий Бойко

Прогулки по Киеву: изучаем творчество на Стрелецкой Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/012/8c7/5c60128c73e34.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/012/8c7/5c60128c73e34.jpg 2019-02-10T14:01:00+02:00 Куда пойти Проведываем балерину, Лесю Украинку и Анну Ризатдинову, узнаем тайну необычной лошади, заглянем во дворик со скульптурами и ищем новый сквер

На последней сессии Киеврады депутаты создали новый сквер в центре Киева — такой статус присвоили маленькому участку на ул. Стрелецкой. "Сегодня" уже рассказывала об исторических зданиях этой улицы, но сегодня мы предлагаем сюда вернуться снова. В этот раз обратим внимание не на старые дома, а на современные произведения искусства, которые появились здесь за последние несколько лет.

Яркий мурал о событиях 2014 года

Начнем свой маршрут от дома №6 на ул. Стрелецкой. На торцевой стене в 2014 году художники из творческого дуэта Interesni Kazki создали удивительный и наполненный глубоким смыслом мурал "Время перемен".

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Здесь в различных символах отображены события, произошедшие в стране пять лет назад. Присмотритесь внимательнее к деталям: шестирукий казак борется с рогатым змеем с чертами президента РФ, покрышки в огне, бежит обезьяна с автоматом, горящий танк с надписью "На Киев".

Оригинальные скульптуры: Кулиш и лошадка

От мурала делаем несколько шагов во двор, к зданию №19-б по ул. Большой Житомирской, и ищем две уникальные современные скульптуры. Стену украшает необычная лошадь, сделанная из кухонных принадлежностей. А рядом установлен самый неординарный бюст писателя Пантелеймона Кулиша из металла.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

На каменном постаменте — несколько слов о том, кем был этот человек: "мислитель, етнограф, дослідник, мовознавець". Автор обеих идей — Максим Кушнарев, один из основателей историко-культурологического проекта "Оберіг Часу", а реализовали их архитекторы из его группы.

"Цель нашего проекта — оживить историю Украины, восстанавливать пробелы. Издавали трехтомник Пантелеймона Кулиша, и тогда родилась идея монумента в его честь, — рассказал "Сегодня" Максим. — А лошадь — это некий символ, что даже из состояния мусора можно вырваться вперед. Во дворе нашего офиса есть еще две скульптуры из технологического мусора — украинка и робот, читающий книгу. Двор мы открываем для посетителей".

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Спортсменка, изящная балерина и детвора

Идем дальше. На стене дома №12 — еще один известный мурал под названием "Гимнастка". Австралийский художник Финтан Меджи изобразил здесь спортсменку Анну Ризатдинову, выполняющую прыжок, но не в форме, а в обычной домашней одежде. Работа была завершена в 2015 году.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

По соседству с муралом — две известные работы скульптора Константина Скритуцкого. Это мозаика "Счастливое детство" с восьмью портре­тами малышей.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Ну и конечно же не забудем проведать любимую балерину. Скульптура появилась на углу ул. Стрелецкой и Стретенской 10 лет назад. Сегодня ее пачка из металлической сетки немного поржавела, на руках заметны морщины-трещины. Но киевляне ее все равно любят. Хотите доказательств? Кто-то подарил балерине симпатичную брошку.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Лебеди в небе и карусель из машин

Немного дальше по улице ищем еще один настенный стрит-арт рисунок. Дом №20 украшает мурал "Карусель", выполненный в черно-белых тонах. Создал его несколько лет назад польский художник. Но с обычной каруселью изображение не имеет почти ничего общего, нарисованная конструкция состоит из машин.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Неподалеку есть мурал "Лебеди" с птицами, взмывающими в небо. Чтобы его увидеть, загляните со Стрелецкой в Георгиевский переулок.

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Ландыши и Леся в новом старом сквере

Вот наконец-то мы и добрели до дома №28. Именно рядом с ним находится участок, которому депутаты присвоили статус сквера. Пока он смотрится неприглядно — несколько деревьев, старые лавки. Исправляет ситуацию мурал "Леся Украинка".

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

При создании работы художник Гвидо ван Хелтен вдохновлялся стихотворением "Конвалія". Именно эти нежные цветы можем видеть в руках Леси.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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