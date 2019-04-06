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Секреты киевских гор: ТОП-5 самых интересных холмов столицы

Сегодня, 10:09

На Старокиевской находят древние клады, а на Щекавице – любуются городом и заряжаются энергией

Фото: Pixabay
Секреты киевских гор: ТОП-5 самых интересных холмов столицы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/850/6b1/5ca8506b19367.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/850/6b1/5ca8506b19367.jpg Куда пойти На Старокиевской находят древние клады, а на Щекавице – любуются городом и заряжаются энергией

Если Рим считается городом на семи холмах, то в Киеве их куда гораздо больше. На них зародились первые поселения, которые, спустя века, выросли в многомилионный мегаполис, пережив пожары, наводнения, эпидемии и нашествия врагов. У каждой из киевских гор – своя история и особенности. У одной – залежи древних сокровищ, другая славится одной из лучших обзорных площадок, а третья до сих пор привлекает киевских ведьм. Всех историй не пересчитать. Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 гор Киева, которые обязательно стоит посетить хотя бы раз и вспомнили, чем они знамениты.

Гора Щекавица – самая таинственная

Одна из самых мистических гор столицы находится на окраине Подола и была названа в честь одного из братьев-основателей Киева. По данным историков, здесь находилась резиденция Щека, а в основании холма археологи находили захоронения периода 8-9 столетий. Более того: в ходе строительства заводов под Щекавицей нашли стоянки и поселения времен палеолита и раннеславянский клад римских монет. Среди более позних находок – тайная пещера самогонщиков, которую обнаружили в склоне во время строительства жилого дома. Археологи признаются, что Щекавица все еще мало изучена, так что все еще хранит немало тайн и секретов из прошлого.

Фото: oldkiev.ho.ua

Гора была обитаемой и во времена татаро-монгольских нашествий, и после эпидемии холеры, когда часть холма превратилось в городское кладбище. Кстати, Щекавица является одной из пяти "лысых" гор Киева, а еще ее называли Олеговкой – по преданиям, там похоронен Вещий Олег. Другие названия носили и улицы Щекавицы: Олеговская была Погребальной, а Лукьяновская – Черным Яром.

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В нынешнее время гора известна как одна из лучших обзорных площадок города в 270 градусов: с нее можно полюбоваться видами на Подол, Петровку, Виноградарь, Оболонь, Троещину и Березняки. А еще наблюдать за звездным небом: не зря здесь когда-то была обсерватория!

Фото: the-city.kiev.ua

Также считается, что Щекавица может восстанавливать здоровье и наделять позитивной энергетикой. И, несомненно – дарит хорошее настроение благодаря красивой панораме и почти нетронутой природе.

Гора Старокиевская – самая "золотая"

Местность с давних времен считается сердцем Киева: легенды гласят, что именно здесь Кий основал город. Сейчас об этом напоминает памятный камень и остатки древних княжеских сооружений – валы княжеского детинца, фундаменты Десятинной церкви и дворца княгини Ольги (X в.). Гора таит в себе немалые сокровища: в окрестностях руин Десятинной церкви раскопали 16 кладов времен Киевской Руси – из 30 больших кладов, найденных на территории Старого Киева.

Фото: oldkiev.ho.ua

В дохристианские времена Старокиевская гора была священным местом: здесь язычники поклонялись и задабривали главных славянских богов. Деревянные идолы были покрыты позолотой, но после принятия князем Владимиром христианской веры их сбросили в Днепр.

Также здесь растет древняя липа, которая, по поверьям, исполняет желания. Ее, по легендам, посадил митрополит Петр Могила, так что дереву – около 400 лет! На склонах вдоль уютных аллей возле Музея истории Украины любит отдыхать местная молодежь, а если пройтись чуть дальше – можно попасть на Пейзажную аллею со сказочными скульптурами.

Андреевская гора – самая церковная

Возвышенность, на которой стоит знаменитая Андреевская церковь, можно найти на одноименном спуске, а ее имя связывают с Андреем Первозванным, который, по легенде, в 1 веке нашей эры предрек возникновение большого города, установив на горе крест.

В дохристианское время здесь было одно из городских капищ Перуна с языческим святилищем и каменным жертвенником. С приходом в город новой веры гора сохранила свое сакральное значение: в 11 веке тут возвели Андреевский, или Янчин женский монастырь. Он был знаменит первой в Киевской Руси женской школой с вышивальной мастерской.

Фото: svoboda.org.ua

Позже, в 1215 году, на Андреевской горе построили Крестовоздвиженскую церковь, просуществовавшую до начала 17 века. После этого здесь была деревянная церквушка, но простояла она недолго, сгорев в большом подольском пожаре в конце 17 века.

Фото: oldkiev.ho.ua

Пока Подол приходил в себя после огненного опустошения – на склонах горы был Аптекарский сад. Ну а в 1749—1753 годах на горе воздвигнули Андреевскую церковь, которой можно полюбоваться и в наши дни. Сейчас на верхушке холма возле храма привели в порядок обзорную площадку, которую любят как киевляне, так и туристы.

Замковая гора – самая колдовская

Замковая – одна из пяти Лысых гор в Киеве, и самая главная из них. У нее – множество исторических имен: Хоривица, Киселевка, а также Флоровская или Фроловская гора – в честь монастыря, который находится у ее подножья, а нынешнее имя носит благодаря замку литовского воеводы Владимира Ольгердовича, который был построен 70-80-х годах XIV века и уничтожен в 1482 году нашествием крымского хана Менгли Герея.

Фото: smartclever.com.ua

Позже на горе появилось кладбище, где хоронили горожан и монахинь из монастыря. Сейчас оно полуразрушенное, что лишь добавляет горе мистического колорита, ведь Замковая считается местом силы у городских ведьм, а монахини из Флоровского монастыря и вовсе считают ее сатанинской, рассказывая немало страшных историй. Также на горе есть современное капище, где родноверы проводят службы.

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Подняться на гору можно двумя путями: по старым, почти разрушенным мощным дорожкам из тупика на улице Флоровской, или с Андреевского спуска, по лестнице с узорами, у которой 120 ступеней. Кстати, если вы идете на Замковую гору впервые – ступив на ее землю, загадайте желание. Говорят, исполняется.

Фото: funtime.kiev.ua

Лысая Гора на Выдубичах – самая зловещая

Это "официальная" Лысая гора, у которой много невеселых историй, но они не отпугивают – а, возможно, наоборот привлекают к ней гостей. "Лыска", как называют это место в народе, "славится" не только многочисленными легендами о ведьмах, которые любили собираться здесь на свои шабаши, но и вещами не менее жуткими. Многие киевляне до сих пор предпочитают обходить это место стороной – и на то есть причины.

Фото: Википедия

Все началось с того, что в 1240 году здесь погибли сотни горожан, которые спрятались в пещерах во время монголо-татарского нашествия. Захватив город, хан приказал завалить входы в подземелья, и люди оказались похоронены заживо. Позже археологи нашли множество скелетов. Часть этих пещер до сих пор не изучена.

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Позже гора стала военным объектом: на ней возвели Лысогорский форт. По некоторым данным, строителей, более трех тысяч крепостных крестьян, после стройки утопили в колодцах. Поговаривают, что позже солдаты не раз слышали в его окрестностях странные шумы, видели галлюцинации, а некоторые даже сходили с ума. В начале 20 века на горе было место казни политических преступников, которых хоронили здесь же.

В наше время от форта остались лишь несколько сооружений, а сражения проходят лишь на деревянных мечах: по выходным здесь можно встретить тренирующихся ролевиков. Сама гора уже давно не "лысая", превратившись в полудикий парк. Правда, сходить с протоптанных дорожек не стоит: здесь до сих пор находят снаряды, оставшиеся со времен войны.

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Тем временем, журналисты "Сегодня" узнали, где дешевле всего отдохнуть на пасхальных выходных. Напомним, в этом году благодаря праздникам у нас будут пятидневные "каникулы".


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Тег Киев, горы, щекавица, замковая гора, лысая гора, куда пойти, Андреевская церковь, Старокиевская гора

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АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

Сегодня

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