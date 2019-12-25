Сотни горожан собрались на Софийской площади отмечать Рождество

Праздничное настроение не испортила даже погода

На Софийской площади в Киеве собрались сотни горожан. Там отмечали Рождество Христово по новому стилю.

Праздничное настроение не испортила даже погода. У главной елки на Софийской площади немало желающих почувствовать рождественское настроение. Одни говорят – пришли, потому что сегодня выходной, другие – празднуют Рождество со всем миром.

А вот продавцы праздничных ларьков разделились во мнениях. Одни говорят – ожидали больше народу на площади. Другие – что людей немало. Но и им "мокрая" погода не помеха.

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Для тех, кто не испугался дождя, на площади играет оркестр духовой музыки – можно услышать известные хиты в необычной аранжировке.

Новости "Сегодня" также сообщали, как поздравили украинцев с Рождеством политики - президент Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук, спикер Рады Дмитрий Разумков, а также предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

Также стало известно об открытии на Софийской площади в Киеве Рождественской ярмарки. Чем угощают жителей и гостей столицы, смотрите в видеосюжете:

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