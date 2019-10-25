Тайны города в городе – Воздвиженки: от Никиты Кожумяки до Михаила Булгакова

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Город в городе, похожий и на Прагу, и на Варшаву, и на Мюнхен. Так говорят о столичной Воздвиженке, которая спряталась в центре Киева, в урочище неподалеку от Андреевского спуска и Пейзажной аллеи. Горожанам этот современный микрорайон, которому нет и двадцати лет, напоминает сказочный городок. Он давно стал одним из любимых мест для прогулок, ведь способно заворожить своей архитектурной красотой кого угодно. Здесь снимают кино и музыкальные клипы. Невесты позируют для свадебных фото. Путешественники из-за рубежа пополняют коллекцию фотографий для тревел-блогов. Корреспонденты новостей "Сегодня" продолжают эксклюзивную рубрику "Визитки украинской столицы".

Этот муравейник ярких домов раскинулся среди холмов старого Киева. С высоты птичьего полета -типичный европейский городок. Здесь сосредоточены офисы различных компаний, творческие мастерские и элитные жилые дома. Но еще 20 лет назад это место выглядело совсем некрасиво.

Современная Воздвиженка была возведена в начале двухтысячных. И, хотя на глаз уже не определить, но история этого места достигает веков.

"Благодаря тому, что здесь были ручьи, малые реки и большие залежи глины, здесь работали кожевники, гончары, дегтярники", – рассказывает Михаил Кальницкий, исследователь истории Киева.

По преданию, именно здесь жил богатырь Никита Кожемяка.

"Когда печенеги подошли к городу, киевского князя Владимира не было в Киеве. Он был в походе. Нужно было очень быстро добраться и обойти сонных печенегов. Вот эту задачу и выполнил этот богатырь. Вовремя предупредил князя, киевскую дружину. Они пришли вовремя и спасли город", – говорит Ян Приворотский, киевовед, историк.

В урочище Гончары-Кожемяки родился и Михаил Булгаков. Теперь на месте дома его семьи новое здание. Напротив же до сих пор сохранен Воздвиженский храм, в котором крестили будущего писателя. Впрочем, сегодня микрорайон влечет не только красотой и историей. Здесь можно по сути жить безвылазно, потому что здесь есть все необходимые услуги.

Именно поэтому Екатерина здесь не только работает, но и живет.

"Здесь на самом деле чувствуется креатив. И слово "арт" – для меня это очень сочетается с данным районом", – говорит Екатерина Шаповаленко жительница Воздвиженки.

Но проблем повседневных от креатива не уменьшается. Припарковаться здесь немалая удача. Плотный затор на Воздвиженке – явление привычное. Иногда выезжать из микрорайона приходится по 40 минут. Поэтому на прогулку сюда лучше отправляться на своих двоих.

Но на идеально красивой Воздвиженке не всегда все спокойно. Ранее новости "Сегодня" писали о том, как на Воздвиженке произошел конфликт из-за здания. Вследствие него полицейские задержали 18 участников. Никто не пострадал.

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