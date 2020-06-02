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В ботаническом саду начинают цвести пионы (фото)

2 июня, 21:38

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Яркие цветы согревают холодное лето в Киеве

В столичном ботаническом саду им. Гришко на Печерске распускаются пионы. Вскоре яркие, душистые цветы будут встречать гостей парка, радуя их красивыми, разнообразными красками.

"Первые дни лета оказались прохладными, но на участке "Времена года" начинается цветение пиона, согревающее своими красками", – рассказали в ботсаду и поделились фотографиями своей коллекции пионов.

Напомним, в конце мая в столице расцвели желтые магнолии. Коммунальщики опубликовали фото цветов из Голосеевского парка.

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Ранее в марте в Киеве, несмотря на временное похолодание, начали распускаться абрикосы. В цвету также были ранние сорта слив и айвы. Вид и аромат белоснежных и розовых цветов на плодовых деревьях, которые часто растут во дворах столичных многоэтажек, помогали скрасить карантин.

А в апреле в Киеве, с началом цветения тюльпанов на Певческом поле, зацвела и километровая аллея сакур в парке Киото на Лесном массиве. Она имеет длину 988 метров и была занесена в Книгу рекордов Гиннеса в 2012 году. Всего на аллее растут более 300 деревьев.

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Киев цветы ботанический сад цветение гришко

Источник: Сегодня

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