В Киеве на Андреевском спуске показали артефакты древней цивилизации

Важная часть выставки отведена Борису Мозолевскому - украинскому ученому, возглавлявшему экспедицию 1971 года, в ходе которой и была найдена Золотая пектораль

В Киеве открыли выставку артефактов, которые были обнаружены вместе с легендарной золотой пекторалью скифов (нагрудным украшением 4 в.до н.э., найденном во время раскопок в 1971 году). Выставка посвящена столетию института археологии, который и занимался поиском "невывозной реликвии".

Наконечники стрел, осколки брони и амфор, черепа животных, украшения и ножи – все это показывают впервые, хотя артефакты были найдены почти 40 лет назад. Предметы, обнаруженные во время раскопок, в большинстве не привлекательны для коллекционеров, но крайне важны для ученых, ведь дают понимание исторического контекста, позволяют предполагать о быте и образе жизни древних скифов, у которых не было письменности, и о жизни которых мы знаем благодаря трудам античных историков и современных археологов.

Важная часть выставки отведена Борису Мозолевскому – украинскому ученому, возглавлявшему экспедицию 1971 года, в ходе которой и была найдена скифская пектораль. В небольшом зале собрали предметы, принадлежавшие Мозолевскому, и его труды, в частности, оригинал описания нагрудного украшения. Организаторы подчеркивают: Мозолевский писал труды на украинском языке, за что испытывал давление со стороны советской власти. В подтверждение этому экспонируют и машинописные тексты ученого на украинском языке. Как рассказывают организаторы, Мозолевский использовал все богатство украинской речи, например, называл осколки амфоры "колотнянками".

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Проект "[НЕ]Известная Украинская археология" – результат совместного труда Института археологии НАН Украины и государственного историко-культурного заповедника "Стародавний Киев". Выставка работает до 13 марта.

Справка от Segodnya.ua: Золотая скифская пектораль – нагрудное украшение 4 в. до н.э. – была найдена 21 июня 1971 г. во время исследования кургана Толстая могила в Днепропетровской области. Была признана одной из самых значимых находок 20 века. Украшение массой 1140 г. ныне хранится в Музее исторических драгоценностей Украины. Как утверждают ученые, сокровище едва не было утрачено, ведь курган Толстая могила до исследования учеными уже подвергался разграблению черными археологами. В современности пектораль приобрела символический смысл. В честь нее назвали театральную премию (в народе – "театральный "Оскар"). А в позапрошлом году памятник в виде скифской пекторали установили на столичном Крещатике.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Харьковской области археологи нашли подземный город. Катакомбы имеют не менее 10 улиц, пересекающихся между собой, десятки комнат и даже систему водоснабжения.

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