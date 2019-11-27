В Киеве откроется первый в Украине квест-музей

Посетители будут угадывать, кем были люди, которые поставили подпись под ключевыми документами в мировой истории и истории Украины

Фото: facebook.com/lavragallery

В Киевской городской галерее искусств "Лавра" в четверг, 28 ноября, откроется первый в Украине квест-музей. Проект раскрывает тему важности подписи и объединяет два формата. С одной стороны, это загадки, которые посетителям предложат разгадать (все как в квест-комнатах), с другой — исследования с реальными историческими экспонатами.

Как сообщили "Сегодня" организаторы, посетители будут угадывать, кем были люди, которые поставили подпись под ключевыми документами в мировой истории и истории Украины. Узнают, как сложилась их судьба. Выяснят, как трансформировалась подпись и какие персональные данные люди передают третьим лицам, просто нажимая на "галочку" в социальных сетях. Наконец, увидят реконструкцию дня, когда было подписано Беловежское соглашение, а также сами смогут попробовать себя в роли участников тех событий.

Организатором проекта выступила юридическая фирма Sayenko Kharenko.

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Проект "Сила подписи" состоит из пяти тематических зон:

Зона "Мир" посвящена мировой истории — от клинописи шумеров до Версальского мира и 7 мая 1945 года, когда генерал Суслопаров без согласия Сталина подписал капитуляцию Германии.

Зона "Украина" рассказывает о людях, которые поставили подпись под ключевыми документами в истории Украины, о том, как сложилась их судьба и как повлияли эти подписи на страну.

Третья зона раскрывает роль подписей в личной жизни человека. Самые необычные завещания, самые дорогие автографы, невероятные истории криминалистов-почерковедов.

Четвертая зона посвящена тому, как меняется подпись сейчас и какой она станет в будущем.

Пятая зона — историческая реконструкция событий, которые произошли в декабре 1991 года, когда лидеры Украины, Белоруссии и России собрались в Беловежской пуще, чтобы своими подписями поставить точку в истории Советского Союза и начать новую историю — историю независимой Украины. Оригинал этого документа исчез.

Над созданием квест-музея "Сила подписи" работает агентство Gres Todorchuk, куратор проекта — Катя Тейлор, главный редактор — Михаил Кригель.

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Квест-музей можно будет найти в Киевской городской галерее искусств "Лавра" на улице Лаврская, 7. Мероприятие продлится с 28 ноября по 15 декабря 2019 г. Время работы: 11:00-20:00, вторник — выходной.

Напомним, что с 14 ноября в Киеве можно пролететь над "Родиной-матерью", посмотреть в телескоп Николаевской астрономической обсерватории, увидеть оригиналы работ Малевича и Архипенко, узнать, как рождается янтарь и как выглядели первые серебряные гривни Киевской Руси в рамках мультимедийной выставки Ukraine WOW.

Также новости "Сегодня" сообщали, что украинские студенты посетили выставку "Европорт 2019".

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