В Киеве открыли крупнейший в Европе сноупарк

Снег в столицу привезли с Карпат и других мест

В Киеве под Аркой дружбы народов открыли один из крупнейших городских сноупарков Европы. Здесь соревнуются профессиональные сноубордисты и лыжники.

И хоть в столице не было снега, его сюда завезли с Карпат – 130 тонн, и еще столько же собрали со столичных катков.

"Мы собирали снег, здесь и снег, который нам подарил курорт", – говорит соорганизатор сноупарка Юлия Сосновская.

21 и 22 декабря здесь проходят соревнования. Из восьми стран мира приехало почти 70 участников, чтобы побороться за звание лучшего сноубордиста.

К сожалению, всем, кто пришел посмотреть на соревнования, съехать с заснеженной горки не удастся. Для безопасности склон полностью огорожен. А вот насладиться праздничной атмосферой можно вдоволь.

Ранее сайт "Сегодня" собрал список горнолыжных комплексов, где катаются и новички, и опытные любители экстрима, и нескольких "диких" мест – для самых отчаянных любителей проехаться с горки с ветерком. Кроме того, в сильные снегопады киевские экстремалы по вечерам "летают" по тротуарам Андреевского спуска, лавируя вдоль припаркованных машин. А самые отчаянные облюбовали склоны Лысой горы и Пейзажной аллеи.

Отметим, что в конце ноября в столице выпал мелкий снег.

Видео: Роман Бойко

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