В Киеве открыли онлайн-выставку об участии украинцев во Второй Мировой войне

Национальный музей истории Украины во Второй Мировой войне подготовил онлайн-выставку "В рядах Объединенных Наций". Она рассказывает интересные факты о событиях и украинцах, чьи имена должен знать мир. Ведь они внесли свой вклад в победу над нацизмом и фашизмом.

"Хотя украинцы в том историческом отрезке выбирали разные политические ориентиры и жизненные стратегии, они стали неотъемлемой частью межнационального и межгосударственного консенсуса. В разных мундирах одолевали нацизм в рядах Объединенных Наций, воевали на всех без исключения фронтах, были участниками всех главных баталий Второй мировой войны. В то же время на украинских землях важнейшим компонентом борьбы стало масштабное вооруженное движение за национально-государственную субъектность", – рассказали в музее.

В рамках выставки также можно ознакомиться с уникальными фото из коллекции музея. Она доступна на сайте музея по ссылке – warmuseum.kiev.ua/_ua/_presentations/mzs/

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Напомним, в Киеве мероприятия 9 Мая прошли без существенных нарушений правопорядка. В полиции столицы сообщают, что в городе удалось избежать грубых нарушений и обеспечить соблюдение правил карантина. Правоохранители пропускали на территорию парка Славы по два человека с определенным промежутком времени и требованием соблюдения дистанции в полтора метра, а также выдавали защитные маски тем, у кого они отсутствовали.

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