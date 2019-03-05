В Киеве покажут необычные скульптуры из дерева
Выставка "Древесина. Вторая жизнь" открывается в Музее истории Киева
В столице в среду, 6 марта, в музейно-выставочном центре "Музей истории Киева" (ул. Б. Хмельницкого, 7) откроют необычную выставку под названием "Древесина. Вторая жизнь". Скульптор и художник Андрей Ревенко представит серию скульптур со старого дерева, выполненных в абстрактном стиле. Одна из тем его работ — быстротечность времени.
"Наталкиваясь в повседневной жизни на старые заброшенные куски древесины, подгнившие бревна, я понял, что со временем это все исчезнет. Подобные размышления натолкнули на мысль попробовать исправить такие вещи, продлить жизнь древесины с помощью искусства", — говорит художник.
При создании арт-объектов скульптор также использует пластик, металл, клей и другие материалы.
"Скульптура Андрея Ревенко похожа на необычный организм, зафиксированный наблюдателем и самим художником в процессе перерождения. До конца не понятно, что это: момент появления на свет нового организма или окончание жизненного пути уже существующего", – рассказали в музее.
Увидеть работы можно будет до 19 марта. Стоимость билета — 30 грн, для льготных категорий — 20 грн.
Ранее мы рассказывали о знаменитых зданиях и особняках столицы, вход в которые ограничен. Так, мы побывали в царстве денег – старинном здании Национального банка Украины на улице Институтской, 9.
Также мы разбирались в том, здания каких архитектурных стилей можно найти в Киеве. О красивейших зданиях, украшенных необычной объемной лепниной, скульптурами в виде мистических животных и чудовищ можно прочитать в материале: Изюминки архитектуры в Киеве: ТОП зданий в стиле модерн.
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