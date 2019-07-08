В Киеве появился новый пляж на реке Десенка

Ежедневно здесь смогут отдыхать 10-15 тысяч киевлян и гостей города

Фото funtime.kiev.ua.

В Киеве завтра, 9 июля, откроют для отдыхающих обновленный муниципальный пляж "Троещина" на реке Десенка.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, на пляже обустроили все необходимые для современных пляжей элементы комфорта и безопасного отдыха.

Ежедневно здесь смогут отдыхать 10-15 тысяч киевлян и гостей города.

Стоит отметить, что на всех столичных пляжах Госпотребслужба не рекомендует заходить в воду, так как на 10 из 14 пляжей нашли кишечную палочку.

Во время проверки выяснили, что и песок в зонах отдыха в этом году не заменяли на новый. А еще на пляжах не хватает туалетов и мусорных контейнеров.

Также киевляне бьют тревогу из-за мора рыбы в столичных водоемах. Об экологической катастрофе, которая произошла в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского, пишут пользователи социальных сетей.

Ранее сообщалось, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.

Не так давно в Одесской области сотрудники рыбоохранного патруля зафиксировали в Хаджибейском лимане массовую гибель креветки и рыбы.

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