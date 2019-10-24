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В Киеве продлили фестиваль хризантем

24 октября, 18:03

Цветочными композициями можно будет полюбоваться на неделю дольше

Фото: КП СЗН в Днепровском районе

Фото: КП СЗН в Днепровском районе

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Фестиваль хризантем "Цветочное созвездие", который сейчас проходит на столичном Певческом поле, продлили на неделю – до 3 ноября, сообщили в "Киевзеленстрое".

"Нам очень приятно, что нынешний Фестиваль хризантем стал настолько популярным. Многочисленные селфи на фоне наших композиций в соцсетях и очереди в фотолокации красноречивее сухой статистики. Если кто-то не успел к этому времени посетить осеннюю выставку на Певческом поле – есть еще неделя, она продлится до 3 ноября", – сообщили в зеленом ведомстве.

Напомним, что "Цветочное созвездие" – это более 20 000 хризантем на 10 локациях. При создании композиций дизайнеры учли короткий световой день и обустроили подсветку композиций.

Фестиваль хризантем "Цветочное созвездие" открыт ежедневно с 10:00 до 20:00 до 3 ноября. Место проведения: ул. Лаврская, 33 (метро "Арсенальная").

Ранее в столичном Национальном ботаническом саду имени Гришко, в саду роз зацвела пампасная трава.

Также мы писали, что в столичном ботаническом саду имени академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусорв парке и сделать его более приятным для посещения.

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Киев выставка певчевское поле хризантемы выставка цветов

Источник: Сегодня

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