В Киеве продлили фестиваль хризантем

Цветочными композициями можно будет полюбоваться на неделю дольше

Фото: КП СЗН в Днепровском районе

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Фестиваль хризантем "Цветочное созвездие", который сейчас проходит на столичном Певческом поле, продлили на неделю – до 3 ноября, сообщили в "Киевзеленстрое".

"Нам очень приятно, что нынешний Фестиваль хризантем стал настолько популярным. Многочисленные селфи на фоне наших композиций в соцсетях и очереди в фотолокации красноречивее сухой статистики. Если кто-то не успел к этому времени посетить осеннюю выставку на Певческом поле – есть еще неделя, она продлится до 3 ноября", – сообщили в зеленом ведомстве.

Напомним, что "Цветочное созвездие" – это более 20 000 хризантем на 10 локациях. При создании композиций дизайнеры учли короткий световой день и обустроили подсветку композиций.

Фестиваль хризантем "Цветочное созвездие" открыт ежедневно с 10:00 до 20:00 до 3 ноября. Место проведения: ул. Лаврская, 33 (метро "Арсенальная").

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