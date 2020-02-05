В Киеве пройдет большое огненное шоу

На одной из сцен разрешат выступить всем желающим

Фото: poptop.fm/artist/mynexusshow

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В Киеве 8 февраля на Певческом поле, в рамках фестиваля гигантских китайских фонарей, состоится шоу огненного искусства, во время которого пройдут фаер-батлы среди представителей разных команд. Участников будут оценивать гости фестиваля, а победителей ждут ценные призы и награды.

По словам организаторов, это будет настоящее огненное шоу. В огненном состязании примут участие более 30 участников со всей Украины. Каждый из них покажет настоящую театрализованную постановку с разными огненными реквизитами.

После отборочного тура гостей фестиваля ждет гала концерт от пяти фаер-команд: Burning Hearts, Nexus Show, Scorpius, Show Project Pyrocast та Х-limit.

"Также мы устроим openstage (открытую сцену) для всех желающих. Поэтому обращаемся ко всем коллективам: у вас появилась прекрасная возможность показать себя на сцене, сделать крутое видео на фоне огненного органа и под вашу музыку. Приходите, участвуйте, будет по-настоящему горячо!", – поделился Денис Погорелко, организатор фестиваля.

Начало файер-шоу – в 17.00. Адрес Певческого поля – ул. Лаврская, 33. Кстати, сам фестиваль китайских фонарей продлили до 23 февраля.

Напомним, в этом году композиции приехали в столицу из Англии, где недавно прошла выставка, и Китая. Собирает и монтирует световые фигуры специально приглашенная китайская команда специалистов. На Певческом поле посетители смогут увидеть более 30 новых гигантских фигур "Легенды Поднебесной": легендарную терракотовую армия и большую китайскую стену, подводный мир, персонажей древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, сады райских птиц, фламинго, панды, гигантские цветы, аллею влюбленных и другие невероятные инсталляции.

Подробнее о том, как проходил фестиваль в прошлом году, смотрите в сюжете:

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