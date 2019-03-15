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В Киеве пройдет фестиваль "Французская весна"

Сегодня, 18:30

Открытие фестиваля – 30 марта на Софийской площади

Фото: Pixabay
В Киеве пройдет фестиваль "Французская весна" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/796/4a3/5c47964a3da82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/796/4a3/5c47964a3da82.jpg Куда пойти Открытие фестиваля – 30 марта на Софийской площади

30 марта на Софийской площади начнется 16-й фестиваль "Французская весна", сообщили в КГГА.

"Мне приятно, что "Французская весна" начнется именно с Киева и совпадает с годом французского языка в Украине. Традиционно фестиваль будет открыт фантастическим шоу, которое состоится 30 марта в 20:30 на Софийской площади", – рассказала директор Департамента культуры Диана Попова.

На этот раз фестиваль будет наполнен сюрпризами, которые призваны удивить украинского зрителя, а открытием станет тема архитектуры.

"Открытие фестиваля ежегодно является одним из самых масштабных событий. Уличное искусство, в сочетании с новыми сценическими технологиями, приобретает все больше сторонников и позволяет лучше понять французскую культуру и менталитет", – отметила Посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

Цель "Французской весны" – налаживание межкультурных связей Украины и Франции, активная коммуникация между представителями творческой интеллигенции, а также заинтересованной публики.

Главной темой фестиваля этого года будет "цвет". На вопрос, какие же цвета будут доминировать над другими, госпожа посол ответила, что голубой и желтый станут главными в этом ансамбле.

Организаторы подчеркнули, что в учреждениях культуры для киевлян и гостей города будет предложена разнообразная франко-украинская художественная программа.

Напомним, ранее мы рассказали, куда пойти на выходных 16-17 марта.  Также на выходных можно отправиться на прогулку в старый парк "Нивки" — он не очень ухоженный, но здесь можно "услышать" отголоски прошлого.

А недавно в Боливии прошел один из старейших фестивалей Латинской Америки. Как это было – смотрите в видео.

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Тег Киев, фестиваль, искусство, французская весна, куда пойти

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