В Киеве споют старинные и редкие колядки

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На Крещение, 19 января, в музее Ивана Гончара будут звучать древние колядки из разных уголков Украины. Колядки-канты и древние мелодии с Подляшья, Берестейщины, Деснянского и Припятского Полесья, Приднепровья и Причерноморья исполнит фольклорная группа "Володар", сообщили в музее.

Архаичные колядки заворожат своими мелодиями и пространными, эпического склада сюжетами с историческими и фантастическими мотивами. Церковные колядки захватят мудростью и наивом народного восприятия библейских историй.

"Каждому будут адресованы колядки – для хозяина, для хозяйки, для незамужних девушек и неженатых парней, для детей, а также такие уникальные, выполняемые для матерей, которые родили первого ребенка. И, безусловно, будут звучать колядки для всей семьи", – рассказали организаторы.

Редкие колядки участники фольклорного коллектива собирали по всей Украине в научно-исследовательских экспедициях. В течение 16 лет группа исследует, архивирует и воспроизводит в аутентичном виде традиционные и календарные песни и обряды.

Начало концерта – в 17:00 по адресу: ул. Лаврская, 19. Стоимость входного билета: 150 грн, для студентов – 100 грн, для детей до 10 лет вход свободный.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 19 января, традиционно будет отмечаться один из величайших религиозных праздников – Крещение Господне. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в этот день состоятся освящение воды и купание в водах Днепра.

Так, торжественное купание для всех желающих будет проходить возле Свято-Покровского Храма Украинской православной церкви на Оболони в 12:00 и в Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня Православной церкви Украины в 14:00.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в столице 19 января будет солнечная погода. Днем температура воздуха поднимется до +1...+3 градусов, ночью будет 0...-2 градуса.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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