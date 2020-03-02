В Киеве военный оркестр сыграет концерт в метро

Военный оркестр Национальной гвардии Украины 4 марта устроит концерт в столичном метрополитене, сообщает "Вечерний Киева".

Весеннее выступление военных музыкантов 22-й отдельной бригады пройдет уже третий год подряд. По отзывам киевлян, выступление оркестра Нацгвардии поднимает настроение и, даже спеша на работу, люди останавливаются, чтобы послушать музыку артистов.

В концертной программе военного оркестр будут звучать музыкальные композиции групп Kansas, АС/DC и Dzidzio, а также "Походный марш" и "Марш посольской бригады".

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Начало концерта – в 11:00 в вестибюле станции метро "Театральная".

Отметим, в 2019 году в Киевском метрополитене прошла выставка скульптур. Все авторы проекта – пассажиры метро, а совместным проектом хотят показать, насколько невероятные люди могут ехать рядом в одном вагоне.

А в 2018 году на станции метро "Почтовая площадь" прошла выставка уникальных марок. На перроне были размещены 50 самых красивых почтовых марок Украины. Выставка была посвящена 100-летию первой украинской марки. Позже на синей ветке метро Киева запустили необычный поезд. Постеры в вагонах рассказали о потенциале Украины в начале ХХ века.

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