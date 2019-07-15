В Киеве запускают экскурсии по сериалу "Чернобыль": что будут показывать туристам

Смотрим на артефакты, слушаем истории и маршируем по Крещатику в почти настоящей "демонстрации"

Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве со средины июля стартует необычный проект для фанатов мини-сериала "Чернобыль" – экскурсия по локациям в городе, где снимался фильм, а также посещения музея, в котором хранятся артефакты, связанные с катастрофой. Проект, который разработали гиды совместно с городскими чиновниками, рассчитан, в первую очередь, на иностранных туристов, но будет интересен и украинцам. Журналисты "Сегодня" отправились на первую такую экскурсию и выяснили, что покажут поклонникам нашумевшего сериала.

Музей Чернобыля: в поисках артефактов и тематических мест для селфи

Одна из "фишек" экскурсии – погружение в атмосферу города, в котором еще не знают о масштабах произошедшей на ЧАЭС катастрофы. Гид выдает участникам специальные респираторы и объясняет: в Киеве почти никто не знал, как спасаться от радиации.

"Все было только на уровне догадок, и наш тур будет посвящен тому, как добывали информацию. Ведь какие-то очевидные вещи скрыть невозможно", – говорит экскурсовод.

Пока гид рассказывает, как киевляне узнавали о произошедшем в условиях "молчанки" со стороны властей и прессы, автобус везет нас по узким улочкам Подола – на переулок Хорива, где располагается музей "Чернобыль". Здесь нам выдают именные повестки – похожие на те, которые военкоматы выдавали резервистам, призывая их на ликвидацию последствий той страшной аварии.

Тем временем, в музее признаются: после сериала посетителей стало больше, поэтому подготовили специальную экскурсию-диалог, а для студентов – интересный квест. На входе наблюдаем, как человек в химзащите обмывает небольшую пожарную машину – так, как это было в 1986-м.









































Сам музей, хоть и выглядит не самым современным, хранит немало интересных артефактов и на нехватку туристов не жалуется, сюда приезжали туристы из 120 стран. Здесь можно найти документы, газетные публикации времен катастрофы, а также форменную одежду и письма ликвидаторов. Некоторые экспонаты "засветились" в знаменитьм сериале. Так, киношники сделали точную копию модели ЧАЭС, которую можно увидеть в пятой серии.

Кроме того, в одно миз залов можно встретить рабочий сканер, которым измеряют уровень радиоактивности у людей, которые покидают зону отчуждения через КПП. Также здесь работает интересная динамическая диорама, которая показывает развитие событий от момента начала пожара на ЧАЭС до укрытия в первый саркофаг.

Однако главное – человеческие истории. Сотрудники музея готовы часами рассказывать о том, кто на самом деле были первыми ликвидаторами аварии, как складывались жизни сотрудников станции и о том, какие важные моменты в сериале не показали.

"Сериал был рассчитан на иностранного зрителя, а у наших некоторые моменты вызывают возмущение. Приходят в музей целыми семьями. Когда он шел по телевидению – взял карандаш и насчитал 122 несоответствия. Но все же, главное в нем – катастрофа была, она была в Припяти, остальное видение автора. Правда, изменили имена участников событий и это этическое нарушение", – рассказал нам сотрудник музея.

Еще в музее – немало мест для любителей селфи: здесь есть манекены в копиях костюмов, которые использовались при работах в зоне отчуждения, и несколько необычных инсталляций. И после похода в музей, мы отправляемся дальше – участвовать в демонстрации на Крещатике.

От Театральной до Арки Дружбы народов: смотрим на дом со звездой и кричим "ура", как на демонстрации

Возле метро "Театральная" нас встречает гид Елена Безрук и командным преподавательским тоном выстраивает в колонну по трое – все, как в советских праздничных демонстрациях. "Я всех по списку проверила, кто не пришел – тот зачет не получит!", – строго говорит нам гид, выдавая флаги, а девушкам – еще и веночки. После чего мы отправляемся бодрым шагом на Крещатик – участвовать в "демонстрации". По дороге любуемся домом со звездой: в сериале он "изображал" виды советской Москвы.

"Праздничное шествие" дает прочувствовать атмосферу того времени, а речевки и бодрое "ура!", которое доносится от нашей колонны, прохожие встречают слегка недоуменно, но с улыбкой. Наш парад следует в сторону Европейской площади – к Арке Дружбы народов, которая также "засветилась" в сериале. По дороге обсуждаем с гидом особенности киевской жизни времен Чернобыльской катастрофы, и некоторые вещи иностранным туристам уж точно покажутся экзотическими.

"В самые опасные дни после катастрофы, в начале мая 1986 года, все люди пошли на демонстрацию, проходила велогонка – ничего это не отменялось. Мы рассказываем истории горожан и города, как Киев воспринял эту трагедию, что думали люди и что происходило. И что закончилось все хорошо – Киев все пережил", – рассказала нам Марина, представитель одного из туроператоров, который будет проводить такую экскурсию.

В КГГА уверяют, что благодаря фильму в столице сейчас наблюдается туристический бум – поэтому и решили придумать особый "сериальный" маршрут. В него включены киевские локации, которые показаны в "Чернобыле" – улицы Крещатик и Богдана Хмельницкого, а также Национальный музей "Чернобыль" и Арка дружбы народов.

Стоимость такой экскурсии составит 30 евро в составе группы, в нее включена аренда транспорта, работа гидов и реквизит, который остается туристу на память. По словам гидов, после сериала спрос среди иностранцев на такие экскурсии вырос. Впрочем, она будет интересна и для украинского туриста, и сейчас туроператоры рассчитывают более бюджетную версию.

"Для тех, кто хочет удешевить – мы можем убрать транспорт, тогда она становится существенно дешевле. Тогда мы будем перемещаться между музеем "Чернобыль" и центральной частью города, где были съемки, на метро. И тогда в метро гид дополнительно расскажет, что подземка в те времена служила бомбоубежищем, и как ее еще планировали использовать", – объясняет Марина.

Туры будут проходить по расписанию и по запросу. Заказать такую экскурсию можно будет на сайте visitkyiv.travel, у некоторых туристических операторов и сертифицированных гидов, которые разрабатывали данный туристический маршрут.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский хочет сделать из Чернобыля туристическую зону и дал Кабинету министров ряд поручений по реализации этих планов в течение трех месяцев. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и президент Украины.

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