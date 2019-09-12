В киевском парке "Победа" отпразднуют день отца

Американец из-за ошибки врачей вырастил чужую дочь / Фото: Depositphotos

15 сентября с 11:00 до 17:00 в столичном парке "Победа" будут праздновать День отца. В программе фестиваля – мастер-классы от "Дома роботов", кафе "Тет-а-тет с папой" (территория общения родителей и детей), веревочный парк, игровые и образовательные площадки, интерактивные развлечения, конкурсы "Суперпапа", "Папина мастерская" и другие, рассказали в КГГА.

Также во время мероприятия благодарности от мэра столицы вручат 11 папам, которые активно участвуют в общественной жизни, сумели в сложной экономической ситуации обеспечить семью и достичь успехов в воспитании детей.

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Также участники смогут получить консультации от специалистов сети центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, а также районных служб по делам детей и семьи.

Напомним, с 31 августа в Киеве показывают уникальную и, без преувеличения,шокирующую выставку Body Worlds — "Вселенная тела". Знаменитая на весь мир экспозиция расскажет о секретах человеческого тела и позволит погрузиться в анатомическое путешествие. Передвижную выставку уже успели оценить более 49 миллионов зрителей в Польше, Нидерландах, Китае, США, Канаде и других странах. В Киеве ее можно будет увидеть до 31 октября на ВДНХ.

Как сообщали новости "Сегодня", в столице на Певческом поле проходит выставка цветов "Спортивная гордость Украины", посвященная Дню Независимости.

Также сайт "Сегодня" разобрался, чем экскурсии-квесты отличаются от обычных и в чем секрет их популярности.

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