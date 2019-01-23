В метро Киева откроется уникальная выставка работ Марии Примаченко

В экспозиции будут представлены копии ценных архивных документов

Фото: www.facebook.com/kyivmetro.

В метро Киева откроется уникальная выставка работ Марии Примаченко //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/80b/582/5c480b5829103.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/80b/582/5c480b5829103.jpg 2019-01-23T08:36:56+02:00 Куда пойти В экспозиции будут представлены копии ценных архивных документов

Сегодня, 23 января, в вестибюле станции "Золотые ворота" откроется уникальная выставка, посвященная Дню соборности и 110-летию со дня рождения художницы Марии Примаченко. Покажут ее первые работы, созданные в 1930 годах и чудом уцелевшие в военные годы.

Как сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена", открытие пройдет в 11:00. Во время открытия посетители увидят ценные материалы из фондов крупнейшего в Европе архива документов личного происхождения Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины.

Кроме работ, в экспозиции будут представлены копии ценных архивных документов биографического и творческого характера. Посетители увидят серию портретных фотографий художницы, уникальные материалы из архива семьи художницы, предоставленные правнучкой Марии Овксентивны – Анастасией Примаченко. На открытии также сыграет группа "Шпилясті кобзарі".

Напомним, в октябре прошлого года на станции метро "Почтовая площадь" прошла выставка уникальных марок. На перроне были размещены 50 самых красивых почтовых марок Украины. Выставка была посвящена 100-летию первой украинской марки.

Кроме того, в ноябре 2018 года на синей ветке метро Киева запустили необычный поезд. Постеры в вагонах расскажут о потенциале Украины в начале ХХ века.

Вы сейчас просматриваете новость " В метро Киева откроется уникальная выставка работ Марии Примаченко". Другие Куда пойти смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...