В метро Киева откроется уникальная выставка работ Марии Примаченко
В экспозиции будут представлены копии ценных архивных документов
Сегодня, 23 января, в вестибюле станции "Золотые ворота" откроется уникальная выставка, посвященная Дню соборности и 110-летию со дня рождения художницы Марии Примаченко. Покажут ее первые работы, созданные в 1930 годах и чудом уцелевшие в военные годы.
Как сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена", открытие пройдет в 11:00. Во время открытия посетители увидят ценные материалы из фондов крупнейшего в Европе архива документов личного происхождения Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины.
Кроме работ, в экспозиции будут представлены копии ценных архивных документов биографического и творческого характера. Посетители увидят серию портретных фотографий художницы, уникальные материалы из архива семьи художницы, предоставленные правнучкой Марии Овксентивны – Анастасией Примаченко. На открытии также сыграет группа "Шпилясті кобзарі".
Напомним, в октябре прошлого года на станции метро "Почтовая площадь" прошла выставка уникальных марок. На перроне были размещены 50 самых красивых почтовых марок Украины. Выставка была посвящена 100-летию первой украинской марки.
Кроме того, в ноябре 2018 года на синей ветке метро Киева запустили необычный поезд. Постеры в вагонах расскажут о потенциале Украины в начале ХХ века.
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