В Национальной опере покажут новую необычную постановку
"Севильский цирюльник" будет представлен в очень необычной версии
19 и 21 апреля в Национальной опере Украины состоится премьера оперы Дж. Россини "Севильский Цирюльник". В этот раз зрителей ожидает настоящий сюрприз: в отличие от классических постановок, которые в основном представлены в репертуаре театра, герои "Севильского цирюльника" окажутся совсем в другом времени. А вот в каком именно – в настоящем или в будущем, придется догадаться, рассказали в Национальной опере.
Завесу тайны приоткрыл режиссер-постановщик – главный режиссер театра Анатолий Соловьяненко, который рассказал: "Севильскому цирюльнику" Джоаккино Россини более 200 лет. Несмотря на провал первого показа оперы, она является одной из самых популярных произведений мировой классики. Два века успеха – это огромный срок. Эта комическая история поистине вневременная и внепространственная. Именно такой я и хотел представить ее украинскому зрителю. С музыкой "Севильского цирюльника" я знаком с детства. Как режиссер – ставил эту оперу в 2005 году в Донецкой опере. Но сейчас почувствовал необходимость и желание посмотреть на эту историю под новым углом зрения, пойти на своеобразный эксперимент".
Режиссер со сценографом спектакля Андреем Злобиным и художником по костюмам Анной Ипатьевой перенесли действие в некое модерновое пространство, лишенное каких-либо определенных признаков времени и места. Никакой конкретики. Разве что, это точно не прошлое. Но может случиться в будущем. И не просто "может", а случится обязательно.
Сформировано несколько составов исполнителей.
"Я очень доволен, что начало работы над постановкой этого произведения дало мне возможность познакомиться с очень перспективным молодым тенором Анатолием Погребным. Очень интересная личность, прекрасный музыкант, чьи вокальные возможности легко справляются со сложной техникой, присущей музыке Россини. Анатолий поет в капелле "Думка", несколько сезонов назад дебютировал в партии Альмавивы в Национальной оперетте, но самое важное – имеет опыт участия в известном россиниевском фестивале в Пезаро, в рамках которого исполнял партию Кавалера Бельфиоре из "Путешествия в Реймс". Остальные исполнители – это солисты Национальной оперы Украины, которых хорошо знают наши зрители. Дмитрий Иванченко – Альмавива. Два Игоря – Евдокименко и Мокренко – в роли Фигаро", – рассказал режиссер.
Состав исполнителей партии Дона Базилио, кроме опытных Сергея Магеры, и, в дальнейшем – Тараса Штонды, пополнится двумя исполнителями, которые ранее не пели эту партию – Сергеем Ковниром и Владимиром Тишковым.
Партию Розины будут исполнять: Лилия Гревцова, Ольга Фомичева, Сусанна Чахоян. В дальнейшем Розину будет петь и Тамара Калинкина, которая сейчас работает над подготовкой этой партии.
Бартоло – Андрей Маслаков и Дмитрий Агеев, в дальнейшем и Тарас Бережанский. А партию Берты – ведущие меццо-сопрано: Анжелина Швачка, Татьяна Пиминова, Ирина Петрова.
"Очень много работаем с дирижером-постановщиком спектакля Николаем Дядюрой. Наша задача стилистически соблюсти все, что заложено в партитуре Россини, и одновременно – не потеряться в определенных стереотипах и "заигранных" штампах. Надеемся, что зрители Национальной оперы Украины увидят действительно музыкально-изящный и визуально интересный спектакль", – подытожил Анатолий Соловьяненко.
Напомним, в воскресенье вечером, 28 апреля, телеканал "Украина" покажет большой праздничный концерт "Весенняя музыкальная платформа", в котором примут участие известные украинские исполнители. Весенним настроением со сцены "Музыкальной платформы" с телезрителями канала "Украина" поделятся Олег Винник, Сергей Бабкин, ALEKSEEV, Michele Andrade, Alyosha, Светлана Тарабарова, Злата Огневич, Ольга Цибульская, TAYANNA и многие другие артисты.
Ранее артисты Одесского театра оперы и балета устроили танцевальный спектакль в аэропорту Нью-Йорка.
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