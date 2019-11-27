В Национальной опере Украины покажут ярчайшую премьеру театрального сезона

Фото: Нацопера

Декабрьский репертуар Национальной оперы Украины порадует зрителей встречей с героями известного балета "За двумя зайцами". В рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире" на сцену выйдет знаменитый бас Александр Цымбалюк. Также любителей оперы ожидает ярчайшая премьера этого сезона – "Богема". А праздничное настроение создадут Новогодне-Рождественские Гала-концерты и бессмертная балетная классика – "Щелкунчик".

11 декабря – опера "Богема" (Дж. Пуччини) ПРЕМЬЕРА

Продолжает свое триумфальное шествие по театральным сценам одна из самых популярных в мире опер – "Богема". Нынешняя постановка — совместный украинско-итальянский культурный проект в сотрудничестве с посольством Италии в Украине и Итальянским институтом культуры в Украине. Режиссер-постановщик Итало Нунциата, на счету у которого это уже шестой спектакль на сцене Национальной оперы, решил приблизить сюжет оперы к современном зрителю на сто лет. Теперь герои "Богемы" живут, творят, влюбляются и умирают в 50-х годах двадцатого века. "Пятидесятые годы были выдающимся периодом для Франции и Европы. Тогда на небосклоне появились большие артисты и писатели, в кино и театре начали двигаться иным образом. Это был период расцвета искусства после ограничений военных лет. В искусстве все стало более приближенным к жизни. Сейчас мы как бы перебрасываем мостик в тот период, чтобы наладить фидбэк с современным зрителем", – говорит Итало Нунциата.

11 декабря в спектакле участвуют: Виктория Ченская (Мими), Дмитрий Иванченко (Рудольф), Вячеслав Базир (Марсель), Сусанна Чахоян (Мюзетта), Александр Бойко (Шонар), Владимир Тишков (Коллен), Богдан Тарас (Бенуа), Александр Милев (Альциндор), Руслан Танский (Парпиньоль).

Постановочный состав: режисер-постановщик – Итало Нунциата, дирижер-постановщик – Николай Дядюра, хормейстер-постановщик – Богдан Плиш, сценография и костюми – Мария Левитская.

Также в спектакле участвует народный художественный колектив "Детская опера". Художественный руководитель – заслуженный работник культуры Украины Наталия Нехотяева.

17 декабря — балет "За двумя зайцами" (Ю.Шевченко)

Этот балет появился в репертуаре театра два года назад. Языком пластики рассказать любимый сюжет про незадачливого цирюльника решились композитор Юрий Шевченко и балетмейстер-постановщик Виктор Литвинов. Согласно сюжету пьесы М. Старицкого, любовная трагикомедия разыгралась в Киеве, в районе Гончары-Кожемяки, который располагался от Андреевской церкви до Подола. Создателям постановки удалось прекрасно передать атмосферу старинного Киева – узнаваемого и любимого. А балет в результате стал одним из любимейших у зрителей Национальной оперы Украины.

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Фото: Нацопера

19 декабря – "Севильский цирюльник" (Дж.Россини)

Если вы уже полюбили или, наоборот, еще не успели посмотреть премьеру прошлого сезона оперу "Севильский цирюльник", обязательно сходите на сей раз. Ведь партию Дона Базилио исполнит в этот вечер мировая оперная звезда Александр Цымбалюк (бас). Артист приглашен в рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире". Цымбалюк является приглашенным солистом таких театров, как The Metropolitan Opera (Нью-Йорк), Teatro alla Scala (Ла Скала, Милан), Royal Opera House (Королевский театр Ковент-Гарден, Лондон), Opera National de Paris (Гранд-опера, Париж), Die Münchner Opernfestspіele (Мюнхен) и других.

Фото: Нацопера

26, 27 декабря и 6 января — Новогодне-Рождествеские Гала-концерты

Накануне Нового года и Рождества Национальная опера Украины подготовила праздничную программу. В программе концерта – фрагменты из известных опер, оперетт и балетных спектаклей в исполнении ведущих артистов театра. Новогоднее настроение гарантировано.

28 декабря — 5 января – "Щелкунчик" (П.Чайковский)

И по традиции, год завершает бессмертный балет Чайковского "Щелкунчик". В прошлые новогодние праздники балетная труппа Национальной оперы Украины побывала с этим спектаклем на гастролях в Париже. 16 вечеров подряд, собирая аншлаги, на сцену Театра Елисейский полей выходили украинские танцовщики под аплодисменты французской публики.

Фото: Нацопера

Ранее сообщалось, что Национальная опера Украины получила три лазерных проектора.

Напомним, что городок Тульчин в Винницкой области на пять дней превратился в оперную столицу страны. Там во дворце Потоцких состоялся международный фестиваль под открытым небом "Опера Фест".

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