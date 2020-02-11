В парке "Аврора" появилось Дерево любви (фото)

На арт-объекте можно повесить свой замок, как символ крепкой любви

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В столичном парке "Аврора" установили дерево в виде сердца. Подарок жителям Киева ко Дню Всех Влюбленных создали сотрудники КП УЗН Днепровского района.

На романтическом арт-объекте можно закрепить свой замок в знак верности и любви, а неподалеку – прогуляться по уютным дорожками парк, или отдохнуть на скамейках, которые установлены по обе стороны сердца. Уже сегодня, сердце высотой более 2 метров, получило свои первые замочки.

"Возможно, именно здесь Вы получите свое приглашение совместить сердца навечно или услышите заветное слово "да", – рассказали в зеленом хозяйстве.

Как сообщалось, на Певческом поле в центре Киева установили исторические арт-инсталляции, посвященные столице. Каждый из арт-объектов символизирует знаковые достопримечательности города: Золотые ворота, Софийскую площадь и т. д. В одной из них посетители смогут узнать основателей столицы – Кия, Щека и Хорива.

Также мы писали о том, что в Киеве на территории первого украинского инновационного парка UNIT.City открыли уникальный арт-объект "Маяк". Новинка хорошо видна издалека – лучи света поднимаются по высокой трубе на сотню метров вверх. Если внешнюю красоту можно рассмотреть, лишь когда темнеет, то внутреннюю – в любое время: в бывшей трубе котельной оборудовали мини-кинотеатр.

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