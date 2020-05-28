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В парке Победа появилась сказка про Алису из 50 тысяч цветов (фото)

28 мая, 14:39

Александр Марущак Александр Марущак

В парке завершили создание красивой фотозоны

В парке "Победа" сегодня, 28 мая, открылась новая цветочная композиция по мотивам произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". О том, как проходила подготовка к созданию масштабного арт-объекта, сайт "Сегодня" сообщал на прошлой неделе. Тут появились гигантские часы, шахматы в человеческий рост, карты-солдаты, клумба в виде головы Чеширского кота и пенек желаний, где каждый сможет загадать свое заветное желание.

Как рассказали сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Днепровского района, композиция будет находиться в парке "Победа" до конца года и постоянно обновляться.

"Для создания всего арт-объекта "Алиса в стране чудес" использовали 50 тысяч разных цветов и композиции из мха. Мы провели горизонтальное и вертикальное озеленение, обустроили несколько фотозон. Наши специалисты даже сделали так, чтобы в пеньке желаний, который находится на клумбе в виде Чеширского кота, загадочно светились два глаза", – рассказал сайту "Сегодня" Евгений Ковшун, директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района.

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Коммунальщики приглашают киевлян в парк Победа, чтобы лично увидеть все сказочные цветочные композиции и хоть немного окунуться в сказку.

Также новости "Сегодня" писали, что в уникальном "Добропарке" под Киевомрасцвели тюльпаны. Там высадили более миллиона растений самых разнообразных цветов. Также в парке обустроили поля, озера и рощи, сады, равнины и аллеи, мостик и фото-зоны, площадку, цветущие долины с арт-инсталляциями и разнообразные виды деревьев. Наблюдать за цветением тюльпанов можно на странице парка в Facebook.

Отметим, что общая площадь парка равна площади 400 футбольных полей. Над созданием места для отдыха работали полтора года. Большая часть времени ушла на обустройство рельефа и ручьев. В парке появится лавандовая, гортензиевая и самшитовая долины, а также "долина Любви" с романтическими арт-инсталляциями и цветочными композициями в виде огромных сердец. Добраться в "Добропарк в селе Копылов Макаровского района с окончанием карантина можно будет на автобусе от станции метро "Житомирская". Автобусы будут привозить посетителей прямо к входу в парк. От Киева это – 18 километров по Житомирской трассе, стоимость проезда 8 гривен. Также можно будет приехать в парк на личном автомобиле. Тут уже обустроена большая парковка.

Вместе с тем в Херсоне срезали плантацию тюльпанов, которые высадили для туристов, но из-за коронавируса смотреть на красоты некому. Срезанные цветы подарили медикам.

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Киев озеленение цветочные парк победы композиция фотозона

Источник: Сегодня

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