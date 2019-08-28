В парке "Пуща-Водица" закончили ремонт: яркие фотографии обновленной зеленой зоны

Фото: Киевзеленстрой

В Киеве парк "Пуща Водица" открыли после капитального ремонта. Во время реконструкции коммунальщики попытались максимально сохранить уникальный природный ландшафт зоны отдыха, которая принимает гостей уже более ста лет.

Здесь обустроили новую входную группу из металла, а также отреставрировали старинную скульптуру "Мать и ребенок", которая много лет была в запущенном состоянии, а также установили новые.

Реклама

Фото: КГГА

Между массивными резными колодами из дерева разместили писанку с названием парка, а по всей зеленой зоне установили деревянные фигуры различных птиц. На всех дорожках парка установили удобную навигацию, новые скамейки и урны для раздельного сбора мусора, а на деревьях повесили кормушки для птиц.

В тренде Покупать или отказать: нужны ли Украине американские Javelin

Фото: КГГА

В обновленной зоне отдыха также установили детскую площадку, площадку для воркаута, построили футбольное поле и обустроили экопарковку. Кроме того, в парке высадили более 200 деревьев и 920 кустов и разбили несколько красивых клумб. Ремонтные работы обошлись горбюджету в 14,7 миллиона гривен.

Также недавно в Киеве Куреневский парк открылся после серьезной реконструкции. Ее проводили почти год – с осени 2018-го. За это время крупнейшая зеленая зона Подола заметно преобразилась, превратившись из полузаброшенного парка со сломанными лавочками в пространство для семейного отдыха и занятий спортом. После ремонта парк ожил: днем здесь гуляют местные жители с малышами, а по вечерам немало людей приходит в зону с уличными тренажерами и на баскетбольную площадку.

Также мы писали, что в столичном ботаническом саду академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада – немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусорв парке и сделать его более приятным для посещения. Также читайте о секретах столичного парка для романтиков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама