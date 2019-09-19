В столице пройдет Kyiv Lights Festival – чем будут удивлять зрителей

Фото: kyivlights.com

28-29 сентября на Крещатике и Андреевском спуске продлится третий Международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival, сообщает КГГА.

В течение двух дней медиахудожники со всего мира будут устраивать световые инсталляции. Откроют фестиваль в 20:00 28 сентября возле Киевской городской государственной администрации. Фасад здания превратят в большой экран для международного конкурса 3D-видеомаппинга.

Также художники запустят "Луч мечты", основой для которого стали 100 000 детских рисунков, собранных со всей Украины. Проект объединит в себе 3D-мапинг и технологии дополненной реальности AR.

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Отметим, что 2018 году Kyiv Lights Festival посетили более 220 тысяч киевлян и гостей столицы. В прошлом году соревновались медиахудожник из девятнадцати стран, среди них – Бразилия, Индонезия, Китай, Колумбия, Таиланд, Чили и Япония. В этом году принять участие в конкурсе 3D-видеомапинга выразили желание участники из 22 стран.

Напомним, Национальная опера Украины получила три лазерных проектора. Техника этого класса дает возможность создавать уникальные визуальные зрелища и используется во всем мире в современных спектаклях, а также во время театрализованных и спортивных шоу.

Напомним, что городок Тульчин в Винницкой области на пять дней превратился в оперную столицу страны. Там во дворце Потоцких состоялся международный фестиваль под открытым небом "Опера Фест".

Также недавно в Черкасской области прошел семнадцатый мотофестиваль "Тарасова Гора". В этом году тут собрались тысячи байкеров.

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