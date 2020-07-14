В Сырецком парке устроят детские дискотеки в фонтане (фото и видео)

Светомузыкальные шоу проходят три дня в неделю и по праздникам

В Киеве после тестирования заработал новый светомузыкальный фонтан в Сырецком парке. Как сообщили в администрации парка, с июля он работает ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00. При этом светомузыкальные шоу проходят по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни с 20:00. В "репертуаре" фонтана по пятницам и субботам детское диско, а по воскресеньям – классика.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко показал, как выглядит фонтан в работе. Он считается "сухим", поскольку у него нет чаши, а когда он выключен, площадка остается без воды.

Поскольку Сырецкий парк – место семейного отдыха, для детей здесь создали немало интересных локаций, и фонтан тоже станет сюрпризом для маленьких киевлян. Так, струи воды будут "танцевать" в такт детским песням и подсвечиваться разными цветами.

"Фонтан – интерактивный. И, нажимая специальные сенсорные кнопки, дети смогут изменить высоту струй или, например, их цвет. Также фонтан безопасен для игр детей, и в нем можно будет играть даже во время светомузыкальных шоу", – сообщил Виталий Кличко.

Напомним, в Киеве хотят создать специальный парк для рыбной ловли. Его планируют обустроить возле озера Буревестник-Королек на ул. Здолбуновской в ​​Дарницком районе.

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Отметим, еще один новый парк сейчас начали создавать на Воскресенке. Там начался капитальный ремонт зеленой зоны возле озера Радунка. Роботники зеленого хозяйства планируют обустроить участок вдоль улицы Радужной. Сейчас возле озера проводят демонтажные работы, по завершении которых будет начат ремонт лестницы, установка пандуса, обустройство дорожек и резинового покрытия на детских площадках. Будут высажены новые деревья и кусты.

Также в Киеве может появиться канатная дорога, которая соединит Крещатый парк и Труханов остров. Этот объект есть в проекте нового генплана Киева, который разрабатывался более 10 лет.

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