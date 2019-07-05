Выходные в Киеве 6 и 7 июля: празднуем Ивана Купала и не только
В столице отметят самый мистический славянский праздник
В Киеве – снова выходные. Жара идет на спад, так что самое время отправиться на знакомство с традициями украинской древности. Так, с 6 на 7 июля в столице будут отмечать день Ивана Купала – пожалуй, один из самых мистических народных праздников, который сохранился еще с языческих времен. И хотя в наши дни уже никто не бегает по лесам в поисках цветка папоротника, зато можно здорово повеселиться с друзьями и семьей. Журналисты "Сегодня" собрали традиционный гид по мероприятиям, которые пройдут в субботу и воскресенье, 6 и 7 июля. На многие из них можно попасть бесплатно.
Праздник Ивана Купала (Парк "Киевская Русь", с. Копачев)
Княжество "Киевская Русь" зовет всех на народные гуляния, которые будут проходить 6 и 7 июля. Древний Киев предложит гостям принять участие в поисках папоротника и воссоздании древних обрядов.
"Праздник Ивана Купала всегда был праздником любви, раскованности, знакомств. В Древнем Киеве тоже предложат познакомиться в игровой форме в хороводах и играх. Те, кто уже нашел любовь, смогут путем древних гаданий узнать, пойдут ли в брак в этом году. А тех, кто свою любовь только ищет, ждет таинственный обряд гадания на суженого", – рассказали в парке.
Вечерняя программа будет яркой: в Древнем Киеве зажгутся костры, и все желающие смогут прыгать через них – в одиночку или в парах. Апогеем огненных феерий станет сжигание чучела Купалы, а веселые хороводы вокруг костра дадут небывалый заряд позитива.
6 июля: начало программы в 14:00, окончание программы в 01:00, купальская дискотека 01:00-03:00.
Маршрутки от ст.м. "Выдубичи" в Древний Киев: каждый час с 10:00 до 17:00, обратно из "Древнего Киева" к ст.м. "Выдубичи" каждый час с 11:00 до 18:00, а также в 23:00.
7 июля: начало программы в 14:00, окончание в 20:00.
Маршрутки из Киева в "Древний Киев": каждый час с 10:00 до 16:00, обратно из "Древнего Киева" к ст.м. "Выдубичи" каждый час с 11:00 до 20:00.
Стоимость билетов: 250 грн – для взрослых, 150 – для студентов и пенсионеров, 60 грн – для школьников.
Ивана Купала в парке "Феофания" (ул. Академика Лебедева 37)
В одном из самыз живописных парков столицы праздник будут отмечать 6 и 7 июля. Программа рассчитана на отдых семей с маленькими детьми, уточнили организаторы.
Программа на 6 июля (суббота):
- 18.00 Театральное представление в исполнении Киевского академического театра украинского фольклора "Берегиня"
- 16.00 Детская анимационная программа Фиксики о празднике Ивана Купала;
- 16.30-20.00 Площадка бесплатных творческих мастер-классов.
- 16.30 Бесплатные мастер-класы по плетению купальских венков.
- 19.00 Традиционный купальский обряд проводов Мары на воду.
- 19.30 Запуск венков
- 20.30 Народные танцы и хороводы
- 22.00 Фаер-шоу
Программа на 7 июля (воскресенье):
- 16.00 Обрядовая программа в исполнении фольклорного ансамбля "Берегиня Колонщина".
- 17.00 Водный бой "Горячие казаки и казачки
- 16.30 Бесплатные мастер-классы по плетению венков.
- 19.00 Проведение конкурса на лучший украинский наряд среди посетителей парка. Победитель получит приятный приз!
- 19.30 Традиционные народные гуляния и этно-дискотека.
В течение всех выходных в парке будут работать кафе под открытым небом, где можно будет перекусить блюдами украинской кухни, домашней выпечкой и полезными летними напитками.
Вход – свободный.
Праздник Ивана Купала на Синем озере (проспект Георгия Гонгадзе 7-б)
В субботу, 6 июля, организаторы праздника на Виноградаре приглашают киевлян окунуться в атмосферу народного гуляния вместе с семьей.
В программе – детские мастер-классы, конкурсы и призы, праздничный концерт, традиционные обряды и огненное шоу.
Начало праздника на Синем озере – в 12:00. Вход – бесплатный.
Фестиваль "Ночь на Ивана Купала 2019 Party" (пр. Георгия Гонгадзе 7-б)
6 и 7 июля здесь можно будет окунуться в таинственный мир купальской ночи – во время празднования одного из любимых старинных праздников, посвященного летнему солнцестоянию и расцвета природы, уверяют организаторы.
Так, гостей ожидают мастер-классы, концерт с участием современных украинских исполнителей и диджеев, праздничная программа, сцена у бассейна и волшебные фотозоны.
"Посетители получат прекрасную возможность провести время под открытым небом, окунуться в мир качественной украинской музыки и незабываемого огненного купальского шоу. В праздничной программе ожидается воспроизведения традиционных обрядов", – рассказали организаторы.
Праздник начнется в 22:00. Цена билета: 250 грн.
Ивана Купала в Пирогове (ул. Академика Тронько)
В субботу, 6 июля, музей народной архитектуры и быта приглашает окунуться в мистическую атмосферу и мир украинских народных традиций. Здесь будуть знакомить с главными героями древнего праздника – Купалой и Мареной, воссоздадут древние обряды и научат плести венки.
Кроме того, будут выступать фольклорные коллективы, а гости смогут поводить хороводы вокруг купальского дерева.
Начало праздника – 17:00. Цена билета в музей: 50 грн – взрослый, 30 грн – льготный.
KUPALA (Арт-завод "Платформа", ул. Беломорская, 1)
Здесь старые традиции смешают с современными веяниями. Прыгать через костер, взявшись за руки, плести венки и искать цветок папоротника – совсем немногие из планов, которые удастся воплотить на арт-заводе.
"Превратим локацию в фантастический лес, украсим парк тысячей свечей и добавим электронную музыку. Ее будет много: главная сцена для танцев до рассвета и акустическая для отдыха под звездным небом", – рассказали организаторы.
Из традиционных купальских гуляний на фестивале – поиск цветка папоротника, танцы в воде, плетение венков и пророчества гадалки. Кроме того – купальский костер и хороводы до утра. Также здесь с 18:00 до 02:00 будет работать этно-ярмарка, на которой можно будет купить все для яркого образа.
Праздник будут отмечать с 5 по 7 июля, с 18:00 до 04:00. Цена билета: 200 грн
Илья и Саша Чичкан "Психодарвинизм: невечные ценности" (Карась Галерея, Андреевский спуск, 22а)
Илья Чичкан со своей дочерью Сашей представит продолжение совместного проекта. "Мусор уже давно не выбрасывают, его приобретают", – говорит известный эпатажный художник.
Проект посвящен противостоянию между теми, кто радостно тратит на мусор деньги, и теми, кто не может себе этого позволить, – в этом главный конфликт, разделивший социум. Ведь в нынешних реалиях предмет теряет свою значимость без социальной подоплеку.
Посетить выставку можно в субботу, с 11:00 до 19:00. Воскресенье – выходной.
Отметим, что праздник Ивана Купаланаступит уже завтра, в ночь с 6 на 7 июля. Люди верили, что это особенная купальская ночь – ночь чудес и магии, когда духи земли, воды, огня и трав могут говорить, а значит, это лучшее время, чтобы попросить у древних могучих сил помощи в делах и приоткрыть свое будущее. Гадания на Ивана Купала считаются самым верными и точными, а произнесенные заговоры и задуманные желания обязательно сбываются.
Узнайте, какие приметы и традиции существуют на Ивана Купала:
Напомним, что на всех столичных пляжах Госпотребслужба не рекомендует заходить в воду, так как на 10 из 14 пляжей нашли кишечную палочку.
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