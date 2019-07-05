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Выходные в Киеве 6 и 7 июля: празднуем Ивана Купала и не только

5 июля, 20:00

В столице отметят самый мистический славянский праздник

Фото: Парк "Киевская Русь"
Фото: Парк "Киевская Русь".

В Киеве – снова выходные. Жара идет на спад, так что самое время отправиться на знакомство с традициями украинской древности. Так, с 6 на 7 июля в столице будут отмечать день Ивана Купала – пожалуй, один из самых мистических народных праздников, который сохранился еще с языческих времен. И хотя в наши дни уже никто не бегает по лесам в поисках цветка папоротника, зато можно здорово повеселиться с друзьями и семьей. Журналисты "Сегодня" собрали традиционный гид по мероприятиям, которые пройдут в субботу и воскресенье, 6 и 7 июля. На многие из них можно попасть бесплатно.

Праздник Ивана Купала (Парк "Киевская Русь", с. Копачев)

Княжество "Киевская Русь" зовет всех на народные гуляния, которые будут проходить 6 и 7 июля. Древний Киев предложит гостям принять участие в поисках папоротника и воссоздании древних обрядов.

"Праздник Ивана Купала всегда был праздником любви, раскованности, знакомств. В Древнем Киеве тоже предложат познакомиться в игровой форме в хороводах и играх. Те, кто уже нашел любовь, смогут путем древних гаданий узнать, пойдут ли в брак в этом году. А тех, кто свою любовь только ищет, ждет таинственный обряд гадания на суженого", – рассказали в парке.

Вечерняя программа будет яркой: в Древнем Киеве зажгутся костры, и все желающие смогут прыгать через них – в одиночку или в парах. Апогеем огненных феерий станет сжигание чучела Купалы, а веселые хороводы вокруг костра дадут небывалый заряд позитива.

6 июля: начало программы в 14:00, окончание программы в 01:00, купальская дискотека 01:00-03:00.

Маршрутки от ст.м. "Выдубичи" в Древний Киев: каждый час с 10:00 до 17:00, обратно из "Древнего Киева" к ст.м. "Выдубичи" каждый час с 11:00 до 18:00, а также в 23:00.

7 июля: начало программы в 14:00, окончание в 20:00.

Маршрутки из Киева в "Древний Киев": каждый час с 10:00 до 16:00, обратно из "Древнего Киева" к ст.м. "Выдубичи" каждый час с 11:00 до 20:00.

Стоимость билетов: 250 грн – для взрослых, 150 – для студентов и пенсионеров, 60 грн – для школьников.

Ивана Купала в парке "Феофания" (ул. Академика Лебедева 37)

В одном из самыз живописных парков столицы праздник будут отмечать 6 и 7 июля. Программа рассчитана на отдых семей с маленькими детьми, уточнили организаторы.

Программа на 6 июля (суббота):

  • 18.00 Театральное представление в исполнении Киевского академического театра украинского фольклора "Берегиня"
  • 16.00 Детская анимационная программа Фиксики о празднике Ивана Купала;
  • 16.30-20.00 Площадка бесплатных творческих мастер-классов.
  • 16.30 Бесплатные мастер-класы по плетению купальских венков.
  • 19.00 Традиционный купальский обряд проводов Мары на воду.
  • 19.30 Запуск венков
  • 20.30 Народные танцы и хороводы
  • 22.00 Фаер-шоу

Программа на 7 июля (воскресенье):

  • 16.00 Обрядовая программа в исполнении фольклорного ансамбля "Берегиня Колонщина".
  • 17.00 Водный бой "Горячие казаки и казачки
  • 16.30 Бесплатные мастер-классы по плетению венков.
  • 19.00 Проведение конкурса на лучший украинский наряд среди посетителей парка. Победитель получит приятный приз!
  • 19.30 Традиционные народные гуляния и этно-дискотека.

В течение всех выходных в парке будут работать кафе под открытым небом, где можно будет перекусить блюдами украинской кухни, домашней выпечкой и полезными летними напитками.

Вход – свободный.

Праздник Ивана Купала на Синем озере (проспект Георгия Гонгадзе 7-б)

В субботу, 6 июля, организаторы праздника на Виноградаре приглашают киевлян окунуться в атмосферу народного гуляния вместе с семьей.

В программе – детские мастер-классы, конкурсы и призы, праздничный концерт, традиционные обряды и огненное шоу.

Начало праздника на Синем озере – в 12:00. Вход – бесплатный.

Фестиваль "Ночь на Ивана Купала 2019 Party" (пр. Георгия Гонгадзе 7-б)

6 и 7 июля здесь можно будет окунуться в таинственный мир купальской ночи – во время празднования одного из любимых старинных праздников, посвященного летнему солнцестоянию и расцвета природы, уверяют организаторы.

Так, гостей ожидают мастер-классы, концерт с участием современных украинских исполнителей и диджеев, праздничная программа, сцена у бассейна и волшебные фотозоны.

"Посетители получат прекрасную возможность провести время под открытым небом, окунуться в мир качественной украинской музыки и незабываемого огненного купальского шоу. В праздничной программе ожидается воспроизведения традиционных обрядов", – рассказали организаторы.

Праздник начнется в 22:00. Цена билета: 250 грн.

Ивана Купала в Пирогове (ул. Академика Тронько)

В субботу, 6 июля, музей народной архитектуры и быта приглашает окунуться в мистическую атмосферу и мир украинских народных традиций. Здесь будуть знакомить с главными героями древнего праздника – Купалой и Мареной, воссоздадут древние обряды и научат плести венки.

Кроме того, будут выступать фольклорные коллективы, а гости смогут поводить хороводы вокруг купальского дерева.

Начало праздника – 17:00. Цена билета в музей: 50 грн – взрослый, 30 грн – льготный.

KUPALA (Арт-завод "Платформа", ул. Беломорская, 1)

Здесь старые традиции смешают с современными веяниями. Прыгать через костер, взявшись за руки, плести венки и искать цветок папоротника – совсем немногие из планов, которые удастся воплотить на арт-заводе.

"Превратим локацию в фантастический лес, украсим парк тысячей свечей и добавим электронную музыку. Ее будет много: главная сцена для танцев до рассвета и акустическая для отдыха под звездным небом", – рассказали организаторы.

Из традиционных купальских гуляний на фестивале – поиск цветка папоротника, танцы в воде, плетение венков и пророчества гадалки. Кроме того – купальский костер и хороводы до утра. Также здесь с 18:00 до 02:00 будет работать этно-ярмарка, на которой можно будет купить все для яркого образа.

Праздник будут отмечать с 5 по 7 июля, с 18:00 до 04:00. Цена билета: 200 грн

Илья и Саша Чичкан "Психодарвинизм: невечные ценности" (Карась Галерея, Андреевский спуск, 22а)

Илья Чичкан со своей дочерью Сашей представит продолжение совместного проекта. "Мусор уже давно не выбрасывают, его приобретают", – говорит известный эпатажный художник.

Проект посвящен противостоянию между теми, кто радостно тратит на мусор деньги, и теми, кто не может себе этого позволить, – в этом главный конфликт, разделивший социум. Ведь в нынешних реалиях предмет теряет свою значимость без социальной подоплеку.

Посетить выставку можно в субботу, с 11:00 до 19:00. Воскресенье – выходной.

Отметим, что праздник Ивана Купаланаступит уже завтра, в ночь с 6 на 7 июля. Люди верили, что это особенная купальская ночь – ночь чудес и магии, когда духи земли, воды, огня и трав могут говорить, а значит, это лучшее время, чтобы попросить у древних могучих сил помощи в делах и приоткрыть свое будущее. Гадания на Ивана Купала считаются самым верными и точными, а произнесенные заговоры и задуманные желания обязательно сбываются.

Узнайте, какие приметы и традиции существуют на Ивана Купала:

Напомним, что на всех столичных пляжах Госпотребслужба не рекомендует заходить в воду, так как на 10 из 14 пляжей нашли кишечную палочку.

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АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

Сегодня

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