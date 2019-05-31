Выходные в Киеве: куда пойти 1 и 2 июня

В городе – множество фестивалей и уличных праздников

Фото: Pixabay

В Киеве – первые выходные лета. По словам синоптиков, погода обещает соответствовать календарю, и суббота с воскресеньем будут теплыми. Уикенд в столице будет насыщенным, в городе запланировано немало интересных событий, на многие из которых можно попасть бесплатно. "Сегодня" подготовили традиционный гид по интересным мероприятиям в Киеве в ближайшие выходные – 1 и 2 июня.

Велодень (Софийская площадь, парк "Муромец")

Сотни велосипедистов Киева соберутся 1 июня на Софийской площади в 11:00 и отправятся в поездку большой колонной в парк "Муромец". Цель большой "покатушки" – привлечь внимание к велодвижению, призвать автоводителей к взаимопониманию на дорогах города и показать, что велосипед – это полноценный вид транспорта.

Маршрут движения колонны – ул. Софийская – ул. Владимирская ул. Большая Житомирская – Михайловская пл. – ул.Михайловская – Майдан Незалежности – ул.Крещатик – Владимирской спуск – Почтовая пл. – ул.Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул.Набережно-Рыбальская – Северный мост – ул.Трухановская – Парк "Муромец".

На финальной точке пройдет немало активностей – велоквест, несколько соревнований и розыгрыш призов. Участие – бесплатное.

Фестиваль Flagman Kids (озеро Тельбин, ул. Березняковская, 19а)

В субботу, 1 июня, в городе будут отмечать международный день защиты детей. На озере Тельбин, в частности, проведут фестиваль для юных рыбаков. Юные участники будут состязаться в двух возрастных категориях – до 8 лет и 9-15 лет. Улов приготовят прямо на берегу. Начало соревнования – в 7:30. Участие – бесплатно.

Район #1 Block Party (ул. Рейтарская)

1 июня Рейтарскую, одну из самых тусовочных улиц Киева, закроют для машин: здесь будет уличный праздник. Все бары, кофейни, шоу-румы и магазины будут встречать гостей на улице, готовить коктейли, продавать интересные вещи и общаться с посетителями.

Во время праздника будет работать несколько сцен, на которых выступят Maneken, Onuka, представители Plivka и Brave Factory. Часть собранных средств пойдет на благоустройство улицы.

Old Friends Retro Market Лето #3 (Речной вокзал, Почтовая площадь)

1 и 2 июня в помещении старого речного вокзала будут встречать первые летние дни, радоваться предстоящему долгому теплу, любоваться видами Подола и Днепра с балкончика, пить коктейли, есть вкусную еду, общаться и конечно выбирать себе винтажную посуду и декор для дома.

"Винтажные платья, аксессуары, босоножки и украшения для летних ретро образов. Ведь быть Ретро сейчас Ультра Модно, как бы странно это не звучало. Приходи, мы и тебя научим!", – призывают организаторы ивента.

Особые фишки праздника – винтажное фотоателье с настоящим ретро фотографом, ретро прически, буккроссинг, вечер поэзии и лотерея.

Вход – бесплатный.

Фестиваль "Все вместе – за семью!" (Майдан Незалежности)

1 и 2 июня в самом сердце Киева пройдет яркое семейное шоу с акробатическими и музыкальными номерами. В рамках фестиваля будет работать уличный кинотеатр, локация, где можно будет освоить лепку из глины, квиллинг и оригами, а также место для настольных игр. Для самых спортивных участников праздника – соревнования между семьями, семейные эстафеты, и зона с тренажерами. Кроме того, полиция расскажет о правилах безопасности на дороге, каждый сможет сфотографироваться в полицейской машине и примерить фуражку.

Вечером на сцене выступят The Cavaliers, DETKI, One Light Inside и Сергей Бабкин. Вход на праздник – бесплатный.

Большая Свадьба на Певческом поле (ул. Лаврская, 33)

В воскресенье, 2 июня, на территории Печерского ландшафтного парка состоится самое громкое бракосочетание страны, в котором одновременно примут участие десятки молодых пар.

"Кто не мечтает, чтобы на его свадьбе звезды? Олег Винник, Время и Стекло, Ирина Билык, ALEKSEEV, Александр Пономарев и еще много лучших звезд соберутся на одной сцене поздравить молодоженов", – рассказали организаторы.

Начало праздника – в 14.00. Вход – 150 грн.

Выставка Гигера "40 лет фильму "Чужой" (Dovzhenko Centre, ул. Васильковская, 1)

Его называют "отцом биопанка". Гигер является автором дизайна наиболее узнаваемого образа монстра в мировом кинематографе – Чужого. Ровно 40 лет назад, в 1979 году, вышел на экраны первый одноименный фильм Ридли Скотта, который навсегда изменил жанры sci-fi и ужасов, мощно повлиял на поп-культуру и дизайн в кино, комиксы и компьютерные игры, получив миллионы фанатов во всем мире.

"32 оригинальных графических произведения и 7 скульптур 1960-2000-х – как знаковых, так и раритетных, таких, отражающие поиски художника на разных этапах его творческого пути можно увидеть в холле Довженко- центра. В экспозиции будут представлены "Биомеханоиды" 1960-х, "Трип-Тихон" 1970, биомеханические пейзажи 1970-х, энциклопедический автопортрет 1976-м, ранний концепт-арт для несостоявшегося фильма Алехандро Ходоровский "Дюна" и для фильма "Чужой". Среди наиболее впечатляющих работ – двухметровая скульптура "Чужого", – рассказали организаторы.

Выставка продлится до 30 июня. Время работы: 12:00 – 20:00

Вход – 80 грн, 50 грн – для студентов и пенсионеров при наличии удостоверения, однако дети до 16 лет допускаются только в сопровождении родителей. Билет за 1 гривну – для сотрудников музеев, лиц с инвалидностью 1-2 группы, участников боевых действий при наличии действительного удостоверения.

Напомним, также 1 и 2 июня в Киеве пройдет фестиваль популярной культуры и фантастики Kyiv Comic Con. Фест в Украинском доме состоится уже пятый год подряд и, по словам организаторов, в этот раз его программа будет насыщенной, как никогда раньше. Так, комиккон посетят Ричард Блейк, сыгравший Короля ночи в "Игре престолов" и Предраг Белац, снявшийся в фильмах о Гарри Поттере и в экранизации "Хроник Нарнии".

Кроме того, 1 июня ко Дню защиты детей и началу летнего сезона команда паркового квартала "Місто Квітів" проведет семейный фестиваль "Летний разогрев. Семья и спорт", насыщенный спортом и развлечениями! Кроме того, будет разыгран сертификат на 5000 грн на покупки в спортивном магазине для всей семьи.

Также смотрите, как Киев отмечал День Европы.

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