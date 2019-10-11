Выходные в Киеве: куда пойти 12-14 октября

Нездоровая пища более доступна прежде всего физически, а затем экономически / Фото: freepik.com

В Киеве грядут длинные выходные. И это не единственная хорошая новость: погода обещает подарить тепло настоящей золотой осени. Время отправляться на прогулку! В этот уикенд в городе запланировано немало интересного для гурманов, любителей кальяна, шопинга и хорошего кино – в общем, каждый сможет найти праздник по душе. При этом, на многие из них можно попасть бесплатно. Сайт "Сегодня" подготовил традиционный гид по событиям выходных в Киеве 12-14 октября.

Ulichnaya Eda BBQ ("Арт-завод Платформа", Магнитогорская, 1а)

Пикник с мясом и душевной атмосферой – отличный способ провести время с друзьями. При этом, ничего готовить не нужно: за это на фестивале отвечают более 50 точек на фуд-корте, а за напитки – 10 представительств от городских баров. А под вечер – концерт от LATEXFAUNA и LUMIERE.

Кроме этого – ярмарка сладостей, кинотеатр и теплая детская зона, где малыша можно оставить под присмотром.

Фестиваль пройдет 12-13 октября с 11:00 до 23:00, вход – 150 грн.

"Всеукраинское Кальянное Облако" (ВДНГ, павильон №19, Глушкова, 1)

Организаторы ежегодной кальянной выставки, которая пройдет в субботу, уверяют, что ее посетители смогут за день попробовать более 1000 различных кальянов. Производители представят публике как традиционные, так и необычные кальяны, а также множество табаков и аксессуаров. Также в программе – битва кальянщиков, мастер-классы и концерт.

Выставка пройдет 12 октября, начало – в 12:00. Вход – 350 гривен.

ГарбузFest ("Пирогово", улица Академика Тронько)

Национальный музей архитектуры и искусств в субботу и воскресенье приглашает на необычный фестиваль, который посвящен тыкве. В Музее под открытым небом обещают веселые игры и конкурсы, соревнования сильнейших мужчин и лучших красавиц, тыквенный мед и этно-концерт. Для самых маленьких гостей – игровые зоны и конкурс детского рисунка.

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Праздник пройдет 12-13 октября, с 10:00 до 18:00.

Вход на фестиваль – по цене билета в музей: 50 гривен для взрослого, детский — 30 гривен, школьникам от 7 до 10 лет — 15 гривен, для детей до 7 лет – бесплатно.

КиноКульт. Фестиваль культового кино (Киевский телецентр "Карандаш", Мельникова, 42)

На выходных можно посмотреть культовые фильмы – от классических шедевров 20 века до современных фестивальных хитов, а также на короткий метр 2019 года. Вход на просмотры – бесплатный, но нужно зарегистрироваться по ссылке, указанной возле названия фильма.

Расписание кинопоказов:

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Суббота, 12 октября:

15:00. Украинский короткий метр (http://bit.ly/ukrcult)

19:00. "Завтрак у Тиффани" (http://bit.ly/tiffanybreakfast)

Воскресенье, 13 октября:

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15:00. "Господин Никто" Жако Ван Дормеля (http://bit.ly/misterwho)

15:30. "Бассейн" Жака Дере (http://bit.ly/basseyn)

18:15. "Дерево жизни" Терренса Малика (http://bit.ly/thetreelife)

Дни украинского пальто (Все. Свои, Десятинная, 12)

Пальто этой осенью – снова в моде. Выбрать новинку сезона можно уже в эти выходные: 12-14 октября украинские бренды представят верхнюю одежду, а также обувь, сумки, белье и аксессуары.

Когда устанете от шоппинга – можно передохнуть на террасе в зоне фуд-корта с блюдами и напитками на любой вкус.Традиционно, будет функционировать детская зона с профессиональными бебиситтерамы.

Ярмарка будет работать 12-14 октября с 10:00 до 20:00. Вход – бесплатный.

"Свій до свого по своє" (Контрактовая площадь)

Традиционный семейный фестиваль популяризирует украинские обычаи и обряды, здесь будут отмечать праздник казачества. Кроме концерта и ярмарки, гостей ожидают лекции и мастер-классы, а также зона отдыха с фуд-кортом.

Праздник пройдет 12-13 октября, с 10:00 до 21:00. Вход – бесплатно.

Также в Киеве стартовал традиционный осенний фестиваль хризантем. В этом году выставка превратилась в "Цветочное созвездие". Гостей ждут 10 композиций с интересными узорами из звезд ночного неба из более 20 тысяч цветов.

Отметим, что часто киевляне ищут интересные локации для тихого семейного отдыха за чертой города. "Сегодня" составили для вас топ самых живописных мест, куда можно поехать на машине под Киев на выходные.

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