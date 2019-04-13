Выходные в Киеве: куда пойти 13 и 14 апреля

В городе пройдет балконная вечеринка и большой фестиваль крафтового алкоголя

Фото: Парк Киевская Русь.

В Киеве – снова выходные. Самое время ненадолго забыть о работе и отдохнуть. В Киеве это с легкостью удастся сделать, причем интересно, с пользой и недорого. "Сегодня" собрали традиционный гид по мероприятиям в Киеве, куда можно сходить на выходных, и при этом не сильно потратиться.

Фестиваль Craft Beverage DISTILLATES & VODKA (Галерея "Лавра", ул. Лаврская, 9)

В субботу и воскресенье, 13-14 апреля, фестиваль познакомит вас с напитками, которые вы не увидите на полках магазинов – крафтовым джином, абсентом и фруктовым крепким алкоголем.

"Вы станете настоящими дегустаторами и экспертами вместе с профессионалами и дадите свою оценку напиткам. Как всегда, фестиваль пройдет в формате свободного общения, интерактивных дегустаций, лекций, нетворкинга производителей, а также вкусной еды и приятной атмосферы", – обещают организаторы.

К необычному алкоголю подготовили наиболее подходящие закуски – мясо-гриль, рыбу, морепродукты, сыры, сладости и виноград.

Вход – 200 грн. В стоимость билета входит фирменный бокал и подарок, возможность посетить любую из бесплатных лекций и дегустации в зоне лектория.

Вечеринка на балконе с Дашей Коломиец (Все. Свои, Десятинная, 12)

Самый большой балкон Киева снова приглашает в гости! В субботу, 13 апреля, здесь открывается сезон балконных вечеринок – с танцами, волшебными пейзажами, хорошей музыкой и приятным отдыхом вместе с друзьями.

За пультом – Даша Коломиец. "Она знает все о хип-хопе и изысканной поп-музыке. А фанк и инди в ее исполнении быстро захватывают сердца и заставляют двигаться в такт", – говорят организаторы.

На разогреве у Даши – DJ Yura Sirosh. Свою программу он начнет с магического хауса, приятного фанка и ритмов ню-диско.

Приятный бонус для родителей: на протяжении всей вечеринки будет работать детская зона, где можно оставить детей под присмотром профессиональных беби-ситеров. Стоимость пребывания ребенка в детской зоне – 70 грн в час. Вход на вечеринку – бесплатный!

Рыцарские бои (Парк "Киевская Русь", с. Копачов)

13 и 14 апреля Древний Киев приглашает на развлекательную программу. Гостей ждет путешествие во времени на тысячу лет назад и возможность увидеть подготовку рыцарей к турнирам, конно-трюковые выступления и турнир конных лучников. Также в программе – участие в древнеславянских забавах и обрядах, зажигательные хороводы и танцевальные флеш-мобы, катание на лошадях, мастер-классы и многое другое из жизни средневекового города.

"Гости увидят, какие доспехи и оружие использовали средневековые рыцари в сражениях. А желающие смогу даже облачиться в древнюю боевую амуницию и самому почувствовать, как это – надеть на себя десятки килограммов железа. На большом ристалище гостям покажут, как проходила подготовка рыцарей к конным и пешим турнирам. Зрители увидят оригинальные постановки на древнеславянскую тематику в исполнении актеров пешего и конно-трюкового театра", – рассказали в парке.

Опытные спортсмены-виртуозы будут состязаться в меткости стрельбы из лука верхом на коне, на полном скаку. Гости Княжества смогут не просто наблюдать за происходящим на ристалище, но и принять участие в веселых играх. Например – померяться силой в перетягивании каната с Богатырем Ратибором!

Парк открывается в 10:00, программа начнется в 13:30 и продлится ориентировочно до 19:00.

Цена билета: полный билет для взрослого – 170 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 60 грн., для дошкольников – бесплатно.

Древний Киев расположен в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Курсируют маршрутки из Киева от станции метро "Выдубичи".

Выставка SOCIA "Размытие" (Closer, ул. Нижнеюрковская, 31)

В арт-центре до 3 мая проходит выставка киевского коллектива SOCIA с участием Артура и Игоря Спасского.

"Практика художников фокусируется на балансе между спрей-культурой, музыкой и их презентацией в галерейном пространстве. В своих музыкально-перформативних видео они показывают процесс материализации звука, придание ему графической формы. Балансирование танцевальной пластики в связке с музыкой, которую специально для видео создает участник SOCIA Mark Cole, трансформируется в графические изображения на поверхностях", – рассказали в арт-пространстве.

Выставку можно посетить в субботу с 12.00 до 20.00. Вход – свободный.

Different sounds festival stage (Мастер-Класс, Богдана Хмельницкого, 57Б)

На выходных 13 и 14 апреля в 19:00 будет проходить выступления участников из шоу-кейсов Kyiv Music Days-2019.

Так, 13 апреля выступят:

The Elephants

Юра Самовилов

Jerry Heil

Shaman Jungle

Расписание на 14 апреля -

Royalcat

Wwwaaavvveee

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Иванка Червинская и GypsyLyre.

Вход – свободный.

Полиграф ШарикOFF в ТРЦ Атмосфера (Столичное шоссе, 103)

В воскресенье, 14 апреля, в торговом центре пройдет большоц праздник с танцевальным шоу от студии чирлидинга, детским показом мод, анимацией и дискотекой. Главный хедлайнер праздника – Полиграф ШарикOFF, также известный как Серега.

Начало праздника – в 13:00. Вход – свободный.

Дюрер. Гравюры из Харьковского художественного музея (Музей Ханенко, Терещенковская, 15-17)

Впервые в Киеве пройдет выставка гравюр Альбрехта Дюрера из коллекции Харьковского художественного музея: более 60 произведений гения немецкого Возрождения и его последователей можно будет увидеть в залах Музея Ханенко.

Значение этого художника для национальной культуры Германии настолько велико, что начало 16 века знатоки называют "эпохой Дюрера". Он был первым, кто работал одновременно в двух техниках гравюры – на дереве и на меди, внедрив кардинальные технические и художественные новации.

"Одной из изюминок выставки является возможность сравнить ксилографии из поэтического цикла "Жизнь Марии" с копиями Маркантонио Раймонди – ведь конфликт Дюрера и Раймонди был первым в истории судом за авторское право. Раймонди запретили ставить монограмму Дюрера, но копировать не запретили", – рассказали в музее.

Билеты на выставку: 80 грн взрослые, 40 грн студенты, 20 грн пенсионеры и школьники.

Напомним, на территории Национального ботанического сада имени Гришко расцвели первые магнолии, которых насчитывается в природе около 80 видов. Как отмечают в ботсаду, первыми появились цветы у магнолии Лебнера — это садовый гибрид, один из самых морозоустойчивых. Стоимость входного билета в ботсад для взрослого — 50 грн.

Ранее мы подробно писали о том, что ботаническом саду НУБиП в Голосеево можно и природой насладиться, и интересные объекты посмотреть.

Кроме того, на столичном Подоле, на углу Андреевского спуска и Боричева Тока, открыли памятник выдающемуся артисту ХХ века, уроженцу Киева Александру Вертинскому. Мы предлагали прогуляться по нескольким адресам, где прошло его детство и юность.

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