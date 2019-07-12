Выходные в Киеве: куда пойти 13 и 14 июля

В городе – интересные выставки и веселые вечеринки

Играючи. В путешествии прорабатываем сценарии, которые появляются в нашей повседневной жизни. Фото: из личного архива А. Сысоевой.

В Киеве – снова выходные. Самое время отдыхать и веселиться! В ближайшие дни в городе запланировано немало интересного, и события подойдут для любой погоды: в дождь можно отправиться в галерею – на выставку современного искусства, а в солнечный день – в гости к удивительным лошадям. Сайт "Сегодня" традиционно подготовил гид по интересным событиям на выходных в Киеве, многие из которых можно посетить бесплатно.

Фестиваль Made in Ukraine. Summer Camp (Контрактовая площадь)

На большой ярмарке, которая пройдет на Подоле 13 и 14 июля, свои товары представят более 300 лучших украинских производителей одежды, обуви, аксессуаров, гастрономии и предметов комфорта.

Также будет работать фудкорт, а на сцене выступят украинские исполнители. Фестивальные локации будут работать с 17:00 до 22:00, вход – свободный.

Tapolsky. Вечеринка на балконе (Все. Свои, Десятинная, 12)

В субботу 13 июля главная терраса Киева примет зажигательную вечеринку.

18:00 – 19:30 SHURE Vashchuk Oleksandr будет разогревать танцпол с теплым ритмичным саундом jungle и breaks.

19:30 – 20:30 Alya Limekid – экспрессивная продюсер, певица и ди-джей. Ее энергичные треки возглавляют мировые музыкальные чарты. Голос певицы сравнивают с мягкостью облаков, а тексты песен касаются самых сокровенных уголков души.

20:30 – 22:00 Анатолий Тапольский (Tapolsky) – один из самых гастролирующих диджеев Украины. От его треков невозможно устоять на месте – хочется танцевать-летать-чувствовать. Особая энергетика атмосферного драм-н-бейс Тапольського поглощает полностью и надолго.

Фуд-корты и бары позаботятся о том, чтобы никто не остался голодным или жаждущим. Ну а днем, в субботу и воскресенье, в "Всі.Свої" пройдет "Пляжный маркет". Здесь с 10:00 до 21:00 будет представлена одежда для отдыха из натуральных материалов – пляжные шляпки и сумки, летняя обувь и купальники.

Международный проект non-objective art "Велике коло" (M17 Contemporary Art Center, ул. Антоновича, 102-104)

На протяжении веков художники рисовали "достоверные" изображения – портреты людей, грандиозные сцены исторических событий, пейзажи. Но в начале ХХ века вместе с техническим прогрессом возникает идея беспредметности: художники-авангардисты формируют новые виды творчества, актуальны и сегодня.

Проект "Велике коло" предоставляет возможность собственными глазами увидеть современное беспредметное искусство, и узнать, как развились и трансформировались идеи художников-авангардистов ХХ века в работах современных художников из разных стран мира.

Вход на выставку – бесплатный.

Шоу-программа "Мир лошадей" (Парк "Киевская Русь", с. Копачев)

В Древнем Киеве 13 и 14 июля состоится праздник гармонии человека и природы. Главными на этом мероприятии будут не князья или богатыри, а их верные спутники и добрые друзья – лошади с Княжеской конюшни Древнего Киева.

Интересными станут мастер-классы по уходу за лошадьми, по их седланию и запряганию в экипаж. Кстати, уже оседланные или запряженные лошади охотно прокатят всех желающих верхом или в комфортабельном экипаже по территории Киевского Детинца. Лошадок можно будет погладить, сфотографироваться с ними.

А еще лошади будут не только живыми экспонатами выставки, но и актерами конно-трюкового театра, конечно в тандеме с актерами-людьми. Головокружительные трюки заставят любого затаить дыхание и восхищаться сложностью исполнения и грациозностью людей и животных.

Стоимость билетов: 170 грн – для взрослых, 150 грн – для пенсионеров и студентов, 60 грн – для детей. Добраться до парка можно на специальных маршрутках, которые курсируют от метро "Выдубичи". Их расписание и стоимость можно уточнить на сайте парка.

Ночь с Олегом Сенцовым (IZONE, ул. Набережно-Луговая, 8)

В субботу, 13 июля, волонтеры приглашают поздравить Олега Сенцова с днем рождения и принять участие во всемирном дне солидарности #SaveOlegSentsov.

"В этот день с 20:00 и до темной ночи мы будем читать отрывки текстов Олега, слушать музыку, посвященную заложникам Кремля, писать им письма и смотреть документальные фильмы. Украинский режиссеру – политзаключенному в этот день исполняется 43 года", – рассказали организаторы.

Все собранные письма и открытки на следующей неделе передадут в Россию. Время проведения мероприятия – с 20:00 до 2:00. Вход – бесплатный.

Вечеринка-выставка пленочной фотографии "Кассета #1" (Coffee in the MISTO, ул. Кожемяцкая, 16а)

Мир вновь меняет камеру айфона на пленочную "мыльницу", говорят организаторы вечеринки, которая пройдет в субботу, 13 июля, в 18:30.

"Мы начинаем серию вечеринок в честь продвижения распечатанных пленочных фотографий. На холсте, пенокартоне, бумаге, неважно. Просто дадим им жизнь! Приходите поглядеть, поговорить и быть может показать свои пленочные фотографии", – призывают они.

Также на празднике будет доступна съемка на Polaroid для моментальной фотографии.

Ранее мы писали о прогулке в парке имени Максима Рыльского в Голосеево. Также читайте о секретах центральной улицы Киева.

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