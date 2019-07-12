Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Куда пойти

Выходные в Киеве: куда пойти 13 и 14 июля

12 июля, 23:01

В городе – интересные выставки и веселые вечеринки

Играючи. В путешествии прорабатываем сценарии, которые появляются в нашей повседневной жизни. Фото: из личного архива А. Сысоевой
Играючи. В путешествии прорабатываем сценарии, которые появляются в нашей повседневной жизни. Фото: из личного архива А. Сысоевой.

В Киеве – снова выходные. Самое время отдыхать и веселиться! В ближайшие дни в городе запланировано немало интересного, и события подойдут для любой погоды: в дождь можно отправиться в галерею – на выставку современного искусства, а в солнечный день – в гости к удивительным лошадям. Сайт "Сегодня" традиционно подготовил гид по интересным событиям на выходных в Киеве, многие из которых можно посетить бесплатно.

Фестиваль Made in Ukraine. Summer Camp (Контрактовая площадь)

На большой ярмарке, которая пройдет на Подоле 13 и 14 июля, свои товары представят более 300 лучших украинских производителей одежды, обуви, аксессуаров, гастрономии и предметов комфорта.

Также будет работать фудкорт, а на сцене выступят украинские исполнители. Фестивальные локации будут работать с 17:00 до 22:00, вход – свободный.

Tapolsky. Вечеринка на балконе (Все. Свои, Десятинная, 12)

В субботу 13 июля главная терраса Киева примет зажигательную вечеринку.

  • 18:00 – 19:30 SHURE Vashchuk Oleksandr будет разогревать танцпол с теплым ритмичным саундом jungle и breaks.
  • 19:30 – 20:30 Alya Limekid – экспрессивная продюсер, певица и ди-джей. Ее энергичные треки возглавляют мировые музыкальные чарты. Голос певицы сравнивают с мягкостью облаков, а тексты песен касаются самых сокровенных уголков души.
  • 20:30 – 22:00 Анатолий Тапольский (Tapolsky) – один из самых гастролирующих диджеев Украины. От его треков невозможно устоять на месте – хочется танцевать-летать-чувствовать. Особая энергетика атмосферного драм-н-бейс Тапольського поглощает полностью и надолго.

Фуд-корты и бары позаботятся о том, чтобы никто не остался голодным или жаждущим. Ну а днем, в субботу и воскресенье, в "Всі.Свої" пройдет "Пляжный маркет". Здесь с 10:00 до 21:00 будет представлена одежда для отдыха из натуральных материалов – пляжные шляпки и сумки, летняя обувь и купальники.

Международный проект non-objective art "Велике коло" (M17 Contemporary Art Center, ул. Антоновича, 102-104)

На протяжении веков художники рисовали "достоверные" изображения – портреты людей, грандиозные сцены исторических событий, пейзажи. Но в начале ХХ века вместе с техническим прогрессом возникает идея беспредметности: художники-авангардисты формируют новые виды творчества, актуальны и сегодня.

Проект "Велике коло" предоставляет возможность собственными глазами увидеть современное беспредметное искусство, и узнать, как развились и трансформировались идеи художников-авангардистов ХХ века в работах современных художников из разных стран мира.

Вход на выставку – бесплатный.

Шоу-программа "Мир лошадей" (Парк "Киевская Русь", с. Копачев)

В Древнем Киеве 13 и 14 июля состоится праздник гармонии человека и природы. Главными на этом мероприятии будут не князья или богатыри, а их верные спутники и добрые друзья – лошади с Княжеской конюшни Древнего Киева.

Интересными станут мастер-классы по уходу за лошадьми, по их седланию и запряганию в экипаж. Кстати, уже оседланные или запряженные лошади охотно прокатят всех желающих верхом или в комфортабельном экипаже по территории Киевского Детинца. Лошадок можно будет погладить, сфотографироваться с ними.

А еще лошади будут не только живыми экспонатами выставки, но и актерами конно-трюкового театра, конечно в тандеме с актерами-людьми. Головокружительные трюки заставят любого затаить дыхание и восхищаться сложностью исполнения и грациозностью людей и животных.

Стоимость билетов: 170 грн – для взрослых, 150 грн – для пенсионеров и студентов, 60 грн – для детей. Добраться до парка можно на специальных маршрутках, которые курсируют от метро "Выдубичи". Их расписание и стоимость можно уточнить на сайте парка.

Ночь с Олегом Сенцовым (IZONE, ул. Набережно-Луговая, 8)

В субботу, 13 июля, волонтеры приглашают поздравить Олега Сенцова с днем рождения и принять участие во всемирном дне солидарности #SaveOlegSentsov.

"В этот день с 20:00 и до темной ночи мы будем читать отрывки текстов Олега, слушать музыку, посвященную заложникам Кремля, писать им письма и смотреть документальные фильмы. Украинский режиссеру – политзаключенному в этот день исполняется 43 года", – рассказали организаторы.

Все собранные письма и открытки на следующей неделе передадут в Россию. Время проведения мероприятия – с 20:00 до 2:00. Вход – бесплатный.

Вечеринка-выставка пленочной фотографии "Кассета #1" (Coffee in the MISTO, ул. Кожемяцкая, 16а)

Мир вновь меняет камеру айфона на пленочную "мыльницу", говорят организаторы вечеринки, которая пройдет в субботу, 13 июля, в 18:30.

"Мы начинаем серию вечеринок в честь продвижения распечатанных пленочных фотографий. На холсте, пенокартоне, бумаге, неважно. Просто дадим им жизнь! Приходите поглядеть, поговорить и быть может показать свои пленочные фотографии", – призывают они.

Также на празднике будет доступна съемка на Polaroid для моментальной фотографии.

Ранее мы писали о прогулке в парке имени Максима Рыльского в Голосеево. Также читайте о секретах центральной улицы Киева.

Между тем, если вы собираетесь в отпуск – новости "Сегодня" подготовили советы, как отдохнуть за 10 тысяч гривен.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег отдых, Киев, выходные, куда пойти

Вы сейчас просматриваете новость " Выходные в Киеве: куда пойти 13 и 14 июля". Другие Куда пойти смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда пойти во Львове: необычные локации, которые любят местные

3 июля, 09:24

Авторы путеводителя Made in Ukraine рассказали, где погулять и что нужно обязательно попробовать во Львове

4 года на Sziget: украинка придумала необычную традицию, как отмечать день рождения

8 июля, 08:43

Фотограф Евгения Люлько признается, что на фестивале она чувствует себя по-настоящему свободной

Google назвал самые популярные направления отдыха украинцев

Сегодня, 15:44

Тройка лидеров не изменилась с прошлого года, а в первой десятке появились два новичка

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

Вчера, 06:43

Есть несколько курортов, куда очень любят ездить на море украинцы

Истребители России и США сцепились над Украиной: подробности

Развенчиваем мифы об аутизме и синдроме Дауна

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Яценюк назвал главную причину фиаско Порошенко

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

"Враг есть и на Западе": Ярош предупредил о новой опасности

Самые красивые выпускницы Киева в Instagram (фото)

Муженко: колонна Гиркина из Славянска на Донецк не выходила

Зеленская выбрала платье от дизайнера Украины для встречи с Трюдо

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

15 красавиц российского кино

Ищете качественный и недорогой чайник? На Kasta спеццены

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Бег и варикозное расширение вен: что важно знать

В Донецке замечены крупные змеи, – соцсети
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь