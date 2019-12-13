Выходные в Киеве: куда пойти 14-15 декабря

В городе открываются главные новогодние локации и ярмарки с подарками

Что нужно успеть сделать до Нового года / Фото: Pexels

До Нового года – чуть больше двух недель. В Киеве уже царит дух грядущего праздника: город украшен праздничными гирляндами, и вскоре центр столицы окутает запах выпечки, хвои и глинтвейна. Так, уже завтра, 14 декабря, откроются две главные локации, а подобрать подарки для семьи и друзей помогут праздничные ярмарки. Также можно сделать доброе дело, поучаствовав в благотворительной барахолке. В общем, в Киеве будет интересно! Сайт "Сегодня" собрал для вас традиционный гид по интересным событиям грядущих выходных, на многие из которых можно попасть бесплатно.

Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей (Певческое поле, ул. Лаврская, 33)

Световые композиции, которыми теперь можно полюбоваться в Киеве, приехали из Англии и Китая. На Певческом поле посетители смогут увидеть более 30 новых гигантских фигур "Легенды Поднебесной": легендарную терракотовую армию и большую китайскую стену, подводный мир, персонажей древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, сады райских птиц, фламинго, панды, гигантские цветы, аллею влюбленных и другие невероятные инсталляции.

Также гостей выставки ждет увлекательное шоу китайских артистов; резиденция Санта Клауса с подарками; развлекательные зоны для взрослых и детей; фуд-зона с китайскими ресторанами и чайная церемония; праздничная ярмарка сувениров; тематические мастер-классы; насыщенная праздничная программа и много приятных сюрпризов.

Фестиваль будет работать ежедневно с 16:00 до 22:00 и продлится до 2 февраля. Вход – 200 грн для взрослых, 160 – детям до 16 лет. Малышей до 7 лет пустят бесплатно, при наличии свидетельства о рождении.

"Гениальные диЛЛетанты" (Довженко центр, ул. Васильковская, 1)

В столице завершается выставка о взрыве творческой свободы в немецкой субкультуре 1980-х годов. Именно так, с сознательной ошибкой, назывался концерт 1981 года в Западном Берлине, давший название всему масштабном культурному феномену. На выходных, 14 и 15 декабря – последние дни работы экспозиции.

Здесь гостям расскажут о музыке культовых немецких панк-групп Einstürzende Neubauten, D.A.F., Die Tödliche Doris, F.S.K., Palais Schaumburg, Ornament und Verbrechen, а также о кино, арте, моде и дизайне, который характерен для этого культурного феномена.

Вход – свободный.

Благотворительная барахолка к Щедрому Вторнику (Creative Women Space, Михайловский переулок, 9Б)

В воскресенье, 15 декабря, с 13:00 до 21:00 активисты устраивают благотворительную барахолку. Цель – заработать 60 тысяч грн и закупить 20 инструментов для лапароскопических операций в Киевском онкоцентре.

"Это будет не просто барахолка, а целая вечеринка: крутая одежда, стилист, который поможет подобрать идеальный "лук" и устроит модный приговор, звездные гости, аукцион с невероятными лотами, много музыки, еды и людей", – рассказали организаторы.

Реклама

Вход – свободный.

Йоль: Новогодний город магии (Парк Шевченко)

На время новогодних праздников парк в центре столицы прекратится в волшебный город, где каждый сможет почувствовать себя героем северных легенд и преданий, но с украинским колоритом! Здесь поселится новогодняя магия, которая будет исполнять желания и творить настоящие чудеса.

Посетители города магии Йоль, который заработает уже в эти выходные, днем смогут посетить приемную Святого Николая, повеселиться с детворой в хороводах вокруг елки, а вечером попасть на дискотеку от шаманов-диджеев, покататься на бесплатном катке, завязать ленту на дереве желаний, перекусить блюдами, приготовленными по старинным рецептам, или отведать чудо-глинтвейн и разнообразные настойки.

На главной площади эльфы будут обучать стрельбе из лука, гномы – делать монету удачи, также здесь будут проходить традиционные украинские рождественские игры.

Вход в город Йоль – бесплатный.

Old Friends Retro Market. Сезон чудес (Музей истории Киева, ул. Богдана Хмельницкого, 7)

На винтажной ярмарке, которая пройдет 14 и 15 декабря, зоркие охотники за раритетами смогут найти уникальные подарки, аксессуары для создания элегантных образов, старинные игрушки и посуду для семейных застолий, предметы декора, и многое другое.

"Наши встречи – это и ярмарка, и одновременно живой музей, в котором можно не только окунуться в атмосферу ушедших столетий, но и унести любой понравившийся раритет с собой", – рассказали организаторы ивента.

Ярмарка будет проходить с 11:00 до 19:00. Вход – бесплатный.

Все.Свои. Самый большой маркет подарков Киева (Д12, Десятинная, 12)

Зима – хранительница чудес и подарков. 14-15 декабря вас ждут 5 этажей подарков от лучших украинских производителей посуды, текстиля, декора для дома, одежды, украшений, белья, книг, детских игрушек, косметики, парфюмерии, аксессуаров для женщин и мужчин, вкусностей, сувениров.

Реклама

"Будет много праздники и еще больше зимних чудес!", – обещают организаторы.

Время работы ярмарки – 10:00-20:00. Вход свободный.

Открытие главных новогодних локаций (Софийская и Контрактовая площади)

Начинаются новогодние праздники в самом сердце столицы! В субботу, 14 декабря, открываются две основные праздничные локации. На Софийской площади – это волшебный мир приключений Щелкунчика и любимые герои сказки среди ярких огней и украшений.

На Контрактовой площади – празднуем в народных традициях: Рождественская ярмарка, народные гуляния, стрит-арт каток, резиденция Святого Николая, колоритные арт-объекты в опишнянском стиле.

На обеих локациях – концерты известных артистов, развлечения и фотозоны, фудкорты, праздничная ярмарка, а также две самые красивые новогодние елки!

Вход на локации – свободный.

Напомним, новогодний парад Borjomi New Year Parade решили перенести на 22 декабря, чтобы не создавать неудобства для киевлян, ведь 21 декабря (суббота) – рабочий день. Все желающие смогут принять участие в этом ярком действе. Оно состоится в воскресенье, 22 декабря, с 14:00 до 16:00 в центре столицы – от улицы Владимирской до Софийской площади.

Напомним, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится с 14 декабря по 19 января. Праздничное зажигание елок для киевлян и гостей города традиционно состоится 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая.

На Софийской площади в центре Киева уже прошел монтаж главной елки страны и новогоднего городка вокруг нее. Как это происходило – смотрите в сюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама