Выходные в Киеве: куда пойти 14 и 15 сентября

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В Киеве, несмотря на окончание пляжного сезона, все еще продолжается "погодное" лето, хотя на календаре – середина сентября. Так что самое время насладиться последними теплыми днями перед осенью и отправиться на один из уличных фестивалей, запланированных в городе на эти выходные. Тематика – разнообразнейшая: от праздника в районе и на одной из самых знаменитых улиц – до сражения средневековых воинов и борьбы за права четырехлапых друзей. Способ приятно провести время найдется для каждого! Сайт "Сегодня" подготовил гид по мероприятиям Киева в эти выходные, многие из которых можно посетить бесплатно.

Булгаков FEST (Андреевский спуск)

В субботу, 14 сентября, в городе впервые проходит фестиваль, который посвящен творчеству Михаила Булгакова, жизнь и творчество которого очень связано с Андреевским спуском. В программе – выступления музыкантов, диджеев и актеров на большой и малой сценах. Творческая, детская, букинистический и лаунж-зона с разнообразными интерактивными мероприятиями, семейными мастер-классами, театральными постановками и кинопоказами нон-стоп.

Хедлайнерами большой сцены станут группы Lama (Лама) и ТНМК. А на малой сцене, в уюте "Булгаковского сада" актеры будут читать отрывки из произведений Булгакова, а аниматоры из свиты Воланда – развлекать публику.

Вход – бесплатный.

Гонки и уличная еда (Автодром Чайка, ул. Антонова, 2)

В эти выходные, 14 и 15 сентября, Автодром "Чайка" примет два заключительных этапа Чемпионата Украины по кольцевым гонкам UTC. Они обещают стать достойной развязкой нынешнего, как никогда напряженного, сезона.

В программе с 10:00 до 17:00 – дрифт-такси, квалификационные заезды, гонки всех классов авто и церемонии награждения призеров. Также на территории будет работать большой фудкорт.

Вход – свободный.

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Daria Kolomiec. Вечеринка на балконе (Все. свои, Десятинная, 12)

14 сентября во рамках маркета Свой Фэшн со специальным проектом от Ukrainian Fashion Week состоится большая вечеринка.

"Даша – не только радость наша, но и талант! Ее лицо украшает топовые фэшн-медиа, а ее музыку хотят слушать все без исключения! Даша пропускает через сердце каждый трек. Поэтому, будьте уверены 14 сентября вас ждет настоящий музыкальный восторг! Диджей-перформер Jezus Man откроет вечеринку драйва диско и любимыми хитами 80-90х", – рассказали организаторы.

Старт – в 18:00. Вход – свободный.

"РусановкаFEST" (Русановский бульвар, у памятника Н. В. Гоголю)

Большой районный фестиваль в восвресенье, 15 сентября, приглашает на праздник! В программе – презентация творческих коллективов, расположенных на Русановке и Березняках, мастер-классы по изготовлению украшений из камней, плетение венков, вышивки, фотовыставка, приятное общение и теплая семейная атмосфера.

"Вы сможете увидеть выступления коллективов, пообщаться с руководителями и выбрать хореографический ансамбль или студию для своих детей или, возможно, для себя. Или попробовать себя в хореографии", – говорят организаторы фестиваля.

Также на празднике будет концерт. Вход на фестиваль – бесплатный.

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День отца (Парк "Победа")

В воскресенье, 15 сентября с 11:00 до 17:00 в столичном парке "Победа" будут праздновать День отца. В программе фестиваля – мастер-классы от "Дома роботов", кафе "Тет-а-тет с папой" (территория общения родителей и детей), веревочный парк, игровые и образовательные площадки, интерактивные развлечения, конкурсы "Суперпапа", "Папина мастерская" и другие, рассказали в КГГА.

Также во время мероприятия благодарности от мэра столицы вручат 11 папам, которые активно участвуют в общественной жизни, сумели в сложной экономической ситуации обеспечить семью и достичь успехов в воспитании детей.

Вход – бесплатный.

Всеукраинский марш за животных – 2019 (старт – Парк Шевченко)

В воскресенье, 15 сентября, в 12:00 состоится Всеукраинский марш за животных. Событие одновременно пройдет в 24 городах страны: от Львова и Тернополя в Харьков, Северодонецка и Краматорска. Кроме того, впервые в истории зоозащитное событие состоится в Антарктиде – на станции Вернадского.

"С 12:00 до 13:00 мы собираемся в парке Шевченко, собираем подписи под требованиями марша и озвучиваем требования. В 13:00 марш отправляется через Владимирскую в Верховную Раду. Требования марша – запрет использование животных в цирках и дельфинариях, эксплуатации для попрошайничества и фотоуслуг, отказ от использования живых животных для тестирования косметики, и запрет притравочних станций ", – рассказали организаторы.

Напомним, с 31 августа в Киеве показывают уникальную и, без преувеличения,шокирующую выставку Body Worlds — "Вселенная тела". Знаменитая на весь мир экспозиция расскажет о секретах человеческого тела и позволит погрузиться в анатомическое путешествие. Передвижную выставку уже успели оценить более 49 миллионов зрителей в Польше, Нидерландах, Китае, США, Канаде и других странах. В Киеве ее можно будет увидеть до 31 октября на ВДНХ.

Как сообщали новости "Сегодня", в столице на Певческом поле проходит выставка цветов "Спортивная гордость Украины", посвященная Дню Независимости.

Также сайт "Сегодня" разобрался, чем экскурсии-квесты отличаются от обычных и в чем секрет их популярности.

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