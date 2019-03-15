Выходные в Киеве: куда пойти 16-17 марта

В столице будут рассказывать интересные истории и праздновать День Патрика

Фото из открытых источников.

Выходные в Киеве: куда пойти 16-17 марта Мила Князьская-Ханова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bc9/d04/5c8bc9d04198e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bc9/d04/5c8bc9d04198e.jpg 2019-03-15T17:53:00+02:00 Куда пойти В столице будут рассказывать интересные истории и праздновать День Патрика

В городе снова грядут выходные. Погода обещает порадовать теплом, а организаторы – интересными мероприятиями. Поводов для этого предостаточно: в Киеве будут шумно и весело отмечать ирландский День Патрика, еврейский Пурим, а также проводить интересные лекции и мастер-классы. Журналисты "Сегодня" подготовили традиционный гид по мероприятиям, которые пройдут в Киеве 16 и 17 марта, на многие из которых можно попасть бесплатно.

Выставка Сергея Ристенка "Киев. Геометрия высоты" (It's NOT the LOUVR gallery bar, ул. Вячеслава Липинского, 4 (бывшая Чапаева)

Сергей Ристенко – профессиональный фотограф, который занимается фотографией с 2001 года. Несколько последних лет художник специализируется на съемках с дрона. Одно из любимых направлений в фотографии дрона – поиск геометрии и ритма в кадре.

"Наверное первое, что меня вдохновляет при съемке с дрона – это совершенно новый взгляд на привычные вещи и места, на которые мы ежедневно видим снизу. Предпочитаю съемкам в режимном времени, когда свет лучше подчеркивает красоту Киева. Однако кроме эпических панорамных кадров Киева, мне нравится искать красоту и геометрию в обыденных вещах: дети, съезжают с заснеженной горки или машина, которая едет по дороге. Мое собственное правило при съемке – видеть красоту во всем и везде, главное под каким углом смотреть! ", – говорит автор фото.

Вход на выставку – свободный. Галерея работает ежедневно с 12:00.

Лекция "Археология Киево-Печерской Лавры" (Цокольный этаж Музея Природы, ул. Богдана Хмельницкого, 15)

16 марта в 12:00 состоится лекция кандидата исторических наук Сергея Тараненко, во время которой он расскажет об интересных находках, которые были обнаружены за за более чем столетний период археологических исследований на территории Киево-Печерского монастыря.

В частности, речь пойдет об артефактах, которые характерны для разных эпох – от энеолита до новейшего времени, и имеют различное назначение и значимость.

Вход – свободный.

Горный пробег "Феофановские горки" (парк Феофания)

В субботу, 16 марта, состоится пятый ежегодный пробег по холмам живописного парка "Феофания". Предусмотрены три дистанции: 12 км для мужчин от 18 лет, 6 км – для женщин от 18 лет и 3 км для желающих всех возрастов.

Перед стартом – километровый забег "Феофания фан-ран" в фановых костюмах как разминка перед основным стартом.

Маршрут пробега – 1 круг (2 больших подъема и 2 спуска) – 6 км, а для дистанции 3 км – 1 круг (подъем и спуск). Покрытие – асфальт и грунтовая дорожка.

В настоящее время регистрация и участие возможно в день старта 16 марта в формате Free – без чипа на стартовом номере и без учета результата в случае попадания в наградную зону, все остальные опции включены – лотерея, стартовый пакет, финишный пакет.

Для членов беговой клуба "Ученый" и работников НАН Украины благотворительный стартовый взнос – 120 грн. Также льготный стартовый взнос – для пенсионеров, участников АТО и людей с инвалидностью. Для получения скидки нужно обратиться к организаторам. Для всех остальных стартовый взнос – 380 грн, а на дистанцию 3 км – 250 грн.

Фестиваль НеИдеальных Людей (Университет "КРОК", ул. Лагерная, 30-32)

"Мы живем в неидеальном мире неидеальных людей – с этим трудно спорить. Но стремление к переменам к лучшему заложено нашей природой – благодаря этому люди и человечество движутся вперед Именно таких – неидеальных, но амбициозных и настойчивых людей – детей и взрослых, начинающих и профессионалов, реалистов и мечтателей – мы приглашаем 16 марта на наш фестиваль", – говорят организаторы.

Участников ждет 20 мастер-классов, представляющих различные подходы, методы, идеи современной практической психологии. Школьников ожидают лидерские квесты, профориентационные встречи и тренинги креативности. А для взрослых проведут тренинги по совершенствованию родительских навыков и прокачки родительского менеджмента.

Вход – свободный при условии регистрации по ссылке: https://goo.gl/forms/D2vUnHWsoz3Jync93.

"Воины света" (Парк "Киевская Русь", с. Копачев)

16 и 17 марта Древний Киев приглашает на новую шоу-программу. Посетителей ждут конно-трюковые выступления и зрелищные постановки, славянские забавы, зажигательные хороводы, веселые и познавательные игры и конкурсы. А еще катание на породистых лошадях, вкуснейшие блюда с костра и горячие напитки, мастер-классы, канатный спуск, музеи и экспозиции. И все это в настоящем, живом средневековом городе.

Гостей ждет и яркая развлекательная программа. Откроет ее парад княжеских флагов, а Боярыня Весна зачарует дорогих гостей своими песнями, которые исполнит вживую. После колоритной фотосессии с Князем и жителями Древнего Киева гостей пригласят в зажигательные славянские хороводы. Только в Княжестве посетители увидят древние обряды с огнем и даже смогут принять участие в них.

Кроме этого гостей ждут зрелищные конные шоу Воинов света, в котором главные роли исполнят прекрасные лошади из Княжеской конюшни. Конечно, в тесном тандеме с опытными каскадерами – актерами конно-тюкового театра Древнего Киева. Эти уникальные лошади поразят гостей не только своей благородной красотой, но и грациозностью, и безупречным исполнением трюков. Также зрителей порадует и конное шоу "Княжеская охота", во время которого воины удивят всех виртуозным владением средневековым оружием.

Гости Княжества будут не просто зрителями, но и смогут принять участие в интерактивных театрализованных постановках на древнеславянскую тематику, в веселых и познавательных икрах, конкурсах, флеш-мобах и мастер-классах.

Добраться до Парка "Киевская Русь" можно на мартьшрутках, которые курсируют от метро "Выдубичи". Их рассписание можно уточнить на сайте парка.

Goloseev Snow Party (Goloseev Ski Park, ул. Генерала Родимцева, 8)

16 и 17 марта с 11 до 20:00 любителей зимнего экстрима ждут на двухдневнем фестивале, во время которого пройдут соревнования райдеров.

"Ценные призы от спонсоров, известные dj и mc, целая гора снега, положительных эмоций и ярких райдеров", – рассказали организаторы.

Зрелищные соревнования будут проходить с 11:00, с 18 – вечеринка. Выход на снег и бугель – 150 грн/день.

Парад ко Дню Патрика (Парк Шевченко)

В этом году праздник выпадает на воскресенье, так что в Украине его будут отмечать одновременно с Ирландией. Традиционно, в этот день в Киеве пройдет праздничный парад. Всех желающих приглашают прийти в 15:00 к памятнику Шевченко в одноименном парке и пройтись по центру столицы в зеленой одежде или килте, нарисовав на щеке трилистник – символ удачи и веселого праздника.

"После парада отправляемся в ресторан на ул. Симона Петлюры, 20-б, где с 17:30 будем развлекать вас танцами, играми и забавами в ирландском стиле! Завершение вечеринки – в 22:00. Вход – бесплатный!", – сообщили организаторы.

Пурим с одесским акцентом (Центр Культуры НАУ, пр. Комарова, 1)

Традиционный еврейский празднив будут отмечать в Киеве в воскресенье, 17 марта.

"Эта история произошла много лет назад в персидском городе Шушане. А хотите знать, как бы это делалось в Одессе? Все могло быть совсем по-другому! Но у Амана все равно ни шанса! Приходите посмотреть! Мы вам покажем, что такое Пуримшпиль по-одесски!", – сообщают организаторы.

В программе – веселые хороводы, живая музыка, много радости, новые знакомства, призы и приятные сюрпризы. Для детей приготовили специальную программу, ее начало – в 15:00.

Вход на праздник – свободный.

Также на выходных можно отправиться на прогулку в старый парк "Нивки" — он не очень ухоженный, но здесь можно "услышать" отголоски прошлого.

А недавно в Киеве прошла выставка необычных изделий из спичек. Как это было – смотрите в видео.

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АВТОР: Мила Князьская-Ханова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.